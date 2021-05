La música també és un element que va estretament lligat a l'exposició de flors de Girona. Les activitats complementàries aquest any evidentment seran menys també però això no ha impedit poder tirar endavant el festival Girona A Capella que durant els darrers anys ha anat agafant força dimensió i s'ha fet amb un lloc destacat dins d'aquesta modalitat musical. El festival tindrà lloc del 8 al 16 de maig i, per tant, coincidirà amb els dos caps de setmana de Temps de Flors.

El quartet femení de a capella, les Fourchettes serà una de le formacions destacades que actuaran dins de la programació itinerant del festival. En aquesta 9a edició del certamen musical també hi actuarà The Hanfris Quartet, que celebraran el desè aniversari a l'Auditori de Girona. Durant l'edició del 2021, el Girona A Capella també servirà per presentar el nou projecte Black Music Choir, una formació de joves d'entre 10 i 25 anys que toquen diferents gèneres de la Black Music. En total hi haurà dotze formacions que actuaran en els set espais de la ciutat habilitats per aquesta novena edició.

El festival Girona A Capella s'adaptarà a les restriccions sanitàries i programarà dotze concerts en set espais diferents de la ciutat. Les vuit edicions anteriors d'aquest certamen musical (l'únic dedicat al gènere de a capella de tot l'Estat) s'havien fet en un escenari a la plaça de la Independència, a l'Auditori i la Casa de Cultura, espais que congregaven sempre molt de públic. Aquest any, un cop recuperada una certa normalitat, no s'ha volgut deixar perdre l'oportunitat de tornar a programar musical coincidint amb l'esdeveniment floral.

Això sí, hi haurà alguns canvis obligats per la situació sanitària. Per exemple, se suprimeix l'espai de la plaça Independència, però s'hi sumaran els del centre cultural de la Mercè, l'espai de la Marfà, la Delegació de la Generalitat, els jardins de la Devesa i l'esglèsia de Sant Lluc, on hi ha seu dels Manaies. Per contra, es mantindran els concerts a l'Auditori i a la Casa de Cultura.

En aquests nous espais hi actuaran diverses formacions, com ara Gema4, que estrena un espectacle commemoratiu dels 25 anys de carrera. També hi haurà les Fourchettes, l'únic quartet femení que han guanyat el concurs nacional de Barbershop SABS. La coral gironina Xàntica i el grup de veus blanques Cor Mentha també estaran en els nous escenaris, conjuntament amb el grup vocal especialitzat en música russa CatAlinKa, o l'única formació del món que produeix polifonies amb harmònics, MuOM.

El grup veterà del Cor Margall també actuarà en la novena edició del festival. Els beneficis d'aquests concerts serviran per finançar projectes de la Fundació Oncolliga Girona.

D'altra banda, l'Auditori de Girona acollirà el concert de The Hanfris Quartet, que presentaran el seu espectacle del desè aniversari a dalt dels escenaris i a la Casa de Cultura hi actuarà la formació Zinc. Es tracta d'un grup vocal sorgit arran del programa de televisió Oh Happy Day de TV3.

A més, el Girona A Capella serà la presentació oficial del Black Music Choir, una formació musical amb joves d'entre 10 i 25 anys. Aquest grup formatiu interpreta temes relacionats amb els diferents gèneres de música negra com ara el soul, el funk, el rap o el R&B. El Black Music Choir actuarà amb els barcelonins Ol' Green. D'altra banda, els nord-americans Straight No Chaser han ajornat un any més la gira. Es tracta d'una de les formacions de a capella que més renom tenen en l'escena musical actual i ja havien de fer parada a Girona l'any passat però la pandèmia va obligar a posposar el concert un any. Finalment, la visita dels Straight No Chaser no serà una realitat fins al 2022.