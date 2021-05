El Pati Cultural torna després d'un any de parèntesi per la pandèmia de la covid-19. L'esdeveniment, organitzat per la Diputació de Girona des del 1998, presenta enguany un canvi de format, motivat per les circumstàncies actuals i per poder seguir els protocols sanitaris establerts. Totes les activitats es comprimiran en només tres dies, del 7 al 9 de maig, i tindran lloc a la Casa de Cultura, un espai més accessible, segur i còmode per a tothom. Serà la primera edició que no es durà a terme en la seva ubicació original, el pati de la seu de la corporació. L'activitat coincidirà amb el primer cap de setmana deTemps de Flors amb el que d'aquesta manera s'afegeix a l'oferta cultural de la ciutat.

Des que es va començar a celebrar, el Pati Cultural ha passat per diferents etapes fins a convertir-se en una veritable mostra de les principals propostes escèniques i musicals dels equipaments estratègics de les comarques gironines, als quals la Diputació de Girona dona suport al llarg de l'any. El seu contingut ha anat variant i s'ha adaptat a les noves disciplines culturals, tan heterogènies i interdisciplinàries que hi ha actualment.

Sigui com sigui, la seva essència es mantindrà un any més. I aquesta no és cap altra que la d'oferir una bona programació escènica, en la qual tenen cabuda diferents manifestacions artístiques com la música, el teatre o la dansa. El programa consta d'onze actuacions, dues projeccions i una exposició repartides en tres espais de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona: el pati, l'auditori Viader i l'aula magna.

El Pati Cultural serà inaugurat pel vicepresident segon de la Diputació de Girona i diputat de Cultura, Albert Piñeira, en un acte que tindrà lloc avui divendres 7 de maig, a les 18.30 h, a l'auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona.

La programació

En aquesta edició, l'encarregada d'obrir el Pati Cultural serà la GIOrquestra, amb l'espectacle GIO solistes -grans clàssics, l'únic programat el divendres. Es tracta d'un atractiu viatge musical a través de grans obres dels millors compositors internacionals (Bach, Mozart o Txaikovski) i de casa nostra com Toldrà, Albéniz o Viladesau.

El dissabte i el diumenge, hi haurà sessions al matí (10.30 h i 12.30 h) i també a la tarda (16.00 h o 16.30 h, depenent del dia, i 19.30 h).

La companyia de dansa Moviment Lantana obrirà la jornada de dissabte amb l'espectacle iaia. També actuaran aquest dia en els diferents espais de la Casa de Cultura l'Escola de Música Moderna de Girona amb la seva nova producció, Les veus de La Moderna; el Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, amb una actuació de quatre grups de cambra formats per l'alumnat dels diferents cursos, i la Fundació Casa de la Música, amb Black Music Big Bang Junior. També es projectarà a l'aula magna el documental Encara hi ha algú al bosc, de l'associació Cultura i Conflicte, que anirà acompanyat d'una exposició.

El diumenge, pujaran als escenaris del Pati Cultural la Fundació Xarxa, amb l'espectacle familiar Petit o gran?; El Galliner, amb quatre actuacions de quatre grups del centre de formació teatral (One way exit, Frontera, Allberats i Hug); la Jove Orquestra Graeme Clark, amb Concerts joves; l'Orquestra Simfònica del Vallès, amb un quintet de metall interpretant bandes sonores de cinema, i la Fundació Pau Casals, amb un concert de la violoncel·lista Xuanhan Xu, guanyadora del Primer Premi del Guardó Internacional Pau Casals per a Joves Violoncel·listes, acompanyada de la pianista Yoko Suzuki.

La Fundació Festival de Cinema de Girona projectarà, també el diumenge, el film Noche de vino tinto, de José María Nunes, i es farà una acció divulgativa sobre el projecte europeu Despertant instruments adormits, per donar a conèixer els instruments musicals esculpits a la portalada romànica del monestir de Ripoll, així com de les músiques que es van crear i copiar al seu scriptorium durant l'edat mitjana.

Tota la programació i la informació detallada de les diferents activitats es pot consultar a través del web i les xarxes socials, l'etiqueta per seguir l'activitat del Pati Cultural 2021 és #PatiCultural2021.

Les activitats del Pati Cultural 2021 són gratuïtes i estan obertes a tothom, amb inscripció prèvia obligatòria. Les rerseves s'han anat fent durant els darrers dies. Les activitats es portaran a terme amb protocols estrictes per garantir les mesures de seguretat per prevenir la covid-19.