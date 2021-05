Del 8 al 16 de maig, diferents restaurants i cafeteries adherides a l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona proposen una engrescadora oferta gastronòmica amb la iniciativa #Gastroflors, en la qual alguns establiments oferiran menús especials, i d'altres plats elaborats amb flors. D'aquesta manera, tornen els menús florals als restaurants amb l'objectiu que tinguin una empenta després de molts mesos de passar-ho malament. Hi haurà multitud de propostes gastronòmiques creatives per tastar durant aquests dies adaptades a tots els gustos i paladars però amb un denominador comú: les especialitats i les flors.

Les cafeteries participants són:Cafè l'Arc, Crep d'Aquí, Cua de Gall, Da Vinci, Gelateria d'Aquí Girona, Imperial Cafè, La Malabarista i The River. Els restaurants participants són:1810 Tacos y Tapas, Amaranta, Artusi, Baubar, Brots de Vi, Bubbles Gastrobar, Cal Ros, Can Bufí Hotel & Celler, Can Joan d'Adri, Can Marquès, Can Peret, Can Toscà, Can Veí, Casa Marieta, Divinum, Dolce Vita, Dúplex, Ecoàpat Sant Ponç, El Duc de l'Obac, El Pati, El Racó de Fontajau, El Racó del Barri Vell, El Racó d'en Pep, Índigo, König, Kroker's, La Brasa Grillada, La Ferla, La Font del Gat, La Gioia, La Poma, La Pulcinella, La Reserva Espai Gourmet, La Rosaleda Jardí Degustació, L'Exquisit Factory, Maràngels, Marisqueria Can Blanco, Mas Marroch, Mas Trobat, Mimolet, One Sushi Restaurant, Plaça del Vi 7, Pocavergonya Bistró, Porcus, Restaurant Braseria Bo de Bo, Restaurant Can Punxa, Restaurant Can Xiquet, Restaurant Mas Canyet, Savoy, SinoFos, Torre Bonica, Tot Brasa Girona, Tot Brasa Sarrià de Ter i Umai.

Segons s'informa des de la web oficial de Temps de Flors, al web de Girona Turisme hi trobareu molts restaurants de tot tipus: cuina catalana, d'autor, mediterrània, oriental, de mercat, vegetariana, basca, de fusió. «I a més, la ciutat es troba en una zona amb un gran dinamisme culinari i gaudeix d'una posició geogràfica que li permet disposar d'una gran varietat d'ingredients i de productes de molta qualitat arribats del mar i de la muntanya». Ara que tothom disfruti aquests dies de la bona taula i de les flors.