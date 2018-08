Històries de supervivència i dolor a través de cargols de mar

Abdou, l'Ibrahim, en Rashid, l'Hervé... Són persones de països diferents que han sobreviscut a un mar que per a ells té el so del plor i del dolor. L'experiència de ser refugiats o immigrants els ha fet témer el Mediterrani, un mar que recull milers de vivències que el CEAR (Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat) ha volgut plasmar en diferents cargols de mar que es repartiran en diverses platges de l'estat. La campanya s'ha batejat amb el nom de «L'altre so del mar» i es durà a terme a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, però també hi haurà cargols a Múrcia, València i Andalusia, llocs que han estat (i segueixen essent) testimoni de l'arribada de refugiats. Els cargols contenen un xip d'àudio a l'interior, on es poden escoltar diverses vivències personals que, segons explica la campanya, «et permetrà descobrir que el mar no sona igual per a tothom». El so que simulen els cargols de mar ens sol transmetre tranquil·litat i calma, una sensació totalment contrària a la que tenen aquells que han fugit de la guerra o de la pobresa. És per això que l'entitat ha decidit basar aquesta campanya de conscienciació mitjançant cargols repartits per la costa. També han fet «cargols digitals» a través de Twitter, és a dir, fils sonors amb vídeos adjunts on es poden escoltar aquestes històries de supervivència a través de l'etiqueta #ElOtroSonidoDelMar.

En el cas d'un dels cargols trobat a la platja de Sant Sebastià, a Barcelona, es pot conèixer la història de l'Abdou, fill gran d'una família de cinc germans. Aquest explica que «s'ha jugat la vida per tal d'arribar a Espanya i per poder mantenir la seva família», i que als amics que té a l'Àfrica sempre els diu que si poden es quedin per fer-hi coses, però admet que «allà no hi ha res», per la qual cosa els joves es veuen empesos a emprendre comeses que els poden costar la vida.

En la inauguració de la campanya a la platja de Sant Sebastià feta ahir, en Peter, un immigrant nigerià resident a Catalunya, va explicar als mitjans que durant el trajecte per creuar el Mediterrani des del Marroc va passar «fred, gana i cansament». Va assegurar que malgrat estar «content de poder explicar-ho avui», no ho tornaria a fer atès el perill que suposa travessar el mar.

A la presentació també hi va assistir l'empresa de publicitat a càrrec del projecte. Lola Guillén, copywriter digital d'Ogilvy, va destacar que «el mar no només té el so que coneixem la majoria, sinó que desgraciadament també sona d'una altra forma».



Recuperar l'empatia pels refugiats

Des de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAT) manifesten que s'ha produït un allunyament de la ciutadania pel que fa al drama que viuen els refugiats a les nostres costes i que l'arribada de refugiats d'enguany no està generant la mateixa «empatia» que altres estius. L'objectiu és recuperar l'empatia i l'onada solidària que va mobilitzar moltes llars i associacions per tal de prestar ajuda a aquells que han arriscat la vida per fugir de guerres, pobresa i misèria. «Volem donar veu a les persones refugiades que estan arribant a les nostres costes buscant seguretat i protecció», va explicar Estel·la Pareja, directora de la CCAT.

Els cargols estaran disponibles a la platja de Sant Sebastià el proper dimarts, i després seran traslladats a altres platges de l'estat espanyol.