«Van prometre Ítaca i no han arribat ni a Ikea»

Ibai Noguera és el pseudònim darrere el qual s'amaga l'autor de «Salvar Cataluña», una novel·la -ucronia?- en la que un grup de joves ha de salvar els catalans, després de la declaració unilateral d'independència

Per què s'amaga darrere d'aquesta màscara i aquest pseudònim?

Qüestió de prudència. Com explica Salvar Cataluña, existeix una oficina sinistra que assenyala els que considera enemics del nou règim: La República. I els inclou en la seva llista negra. Un cop surts a la llista? la infanteria indepe dispara contra tu. Molta gent actua avui com Ibai Noguera, procura no expressar les seves idees per no ser represaliats.

Fa por viure a Catalunya?

A Catalunya es viu molt bé, mentre sàpigues el terreny que trepitges i amb qui parles. Quan identifiques els extremistes que intenten convèncer-te de les seves idees com si fossin el teu psiquiatre de capçalera, canvies de tema de conversa. La llibertat d'expressió està restringida.

En què han fallat els catalans no independentistes, que essent majoria no es fan sentir tant com els altres?

Els no independentistes som tan diversos com ho és la societat, mentre ells formen un bloc guiat per una doctrina populista que justifica qualsevol actitud per assolir la independència. Manegen molt bé la comunicació, si els fets no els són favorables, generen esdeveniments per canviar les portades de noticiaris. Però no tenen estratègia, els dirigents saben que no arribaran a ser independents. Van prometre Ítaca i no han arribat ni a l'Ikea i temen reconèixer-ho. Per als no independentistes l'objectiu és seguir a Espanya, i arribar on ja estàs no motiva tant. Ningú ens ha venut una utopia per la qual lluitar i millor així, ja que al final la realitat sempre s'imposarà a la ficció.

És possible escriure una novel·la sobre el procés i que no sigui còmica?

Per descomptat. Salvar Cataluña és un thriller polític d'actualitat.

Vostè com salvaria Catalunya?

Només hi ha una fórmula: diàleg. S'ha d'acabar amb la relació antagònica de nosaltres/ells i buscar solucions.

Com convenceria algú que realment Catalunya ha de ser salvada?

Li suggeriria que llegeixi l'«Informe Gerard», un annex que forma part de la novel·la. Entendrà com hem arribat aquí.

Què s'ha de fer amb TV3?

Només cal veure l'escaleta del programa FAQS de dissabte passat: vagues de fam, el judici de l'1 d'octubre, via eslovena, l'amenaça del 155, la crisi als Mossos d'Esquadra, el consell de ministres i els CDRs. No és una televisió pública, és un agitador polític. I des del punt de vista econòmic és una ruïna. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals compta amb 2.319 empleats i va costar als catalans més de 250 milions el 2017, aquest any ens costarà el mateix. La Generalitat va vendre en paquet els túnels de Vallvidrera i del Cadí per 430 milions d'euros. TV3 ens costa cada any més d'un túnel.

De Mas a Puigdemont i d'aquest a Torra. Seguint aquesta línia, hem de tremolar pel pròxim president?

Amb cada canvi de president anem a pitjor. Tinc l'esperança que el pròxim es dediqui a governar.

Què passarà aquest divendres?

Que se celebrarà el Consell de Ministres i es muntarà un gran desgavell als carrers, desitgem que aquest dia no comenci la via eslovena. La imatge de la independència caurà en picat a escala internacional. Qui aprovaria un boicot a la reunió del govern dels EUA o d'Alemanya? Ningú ho entendrà, volen repetir les imatges de l'1-O però sense urnes, ara en lloc de famílies que volen votar, seran independentistes encaputxats que volen impedir un acte democràtic. Els Mossos d'Esquadra passaran la prova del cotó.