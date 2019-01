«Els Reis no m´han portat res, he contribuït i prou»

«Els Reis no m´han portat res, he contribuït i prou» EDDY KELELE

Viu a l'Orient, vostè?

Mmm... diguem que visc al sud (riallada).

Li han dit que s'assembla molt al Rei Negre?

Alguna vegada, sí. Però com que darrerament també hi ha qui comenta que el Baltasar de Girona potser era una dona, la cosa es manté així, misteriosa.

Diuen que és una dona i que s'assembla a vostè! Es pren això com una ofensa a la seva masculinitat?

He, he, em fa gràcia. Fins i tot amics meus en veure la cavalcada deien que era una dona i després deien «és l'Eddy!».

És monàrquic o republicà?

Soc més aviat republicà... però tinc força contactes amb la monarquia, per múltiples vies.

Quan fins ara veia reis negres pintats, què pensava, com a espectador negre?

Home, se'm feia estrany, perquè jo vaig néixer a Barcelona i allà fa molts anys que els negres són negres. El meu pare havia fet de rei a Barcelona.

Així ja ve d'una dinastia reial?

Exacte. Però vull dir que per a mi el més normal era veure negres a les carrosses. Fins que vaig arribar a Girona. Bé, quan vaig arribar a Salt, de petit, no hi havia cap més negre que la meva mare i jo. A l'escola els altres nens em tocaven el braç, per veure si destenyia. Potser ho feien perquè algun cop havien tocat el Rei Baltasar i s'havien quedat amb el dit tenyit de negre.

Van arribar milers de negres i el Rei continuava essent un blanc pintat.

Suposo que en algun moment hi va haver una qüestió religiosa, potser en ser musulmans la majoria de negres, no hi volien participar. Però ara ja hi ha de tot.

Vostè és religiós?

Jo crec en l'univers... i en la màgia dels Tres Reis.

Ja sé que vostè no era el Rei. Però si ho hagués sigut, hauria passat por, quan la carrossa es va enganxar en un llum?

Hauria passat por, segur. Això de veure que et cau a sobre tota una estructura i que a la carrossa no hi ha ningú més que... ehem, el Rei Negre, passes una mica de por. O més que por, incertesa del que pot passar si allò cau a sobre la gent.

Se sorprèn la gent quan sent aquest català impecable de boca d'un negre?

Absolutament. Veuen una persona negra de la meva edat parlant català i diuen «aix, que bé que parles el català». I jo responc «vostè també, senyora».

Si hagués sigut vostè el Rei -que ja ha quedat clar que no- pensaria que ha inaugurat una etapa?

Espero que sí, està bé que el Rei Negre sigui negre. I més sobretot de cara als nens, que avui no perden detall.

La gent el tracta ara de majestat?

Aquests últims dies, Déu n'hi do, hi ha una conya important.

Potser em sap resoldre un dubte que arrossego des de petit: qui són els Reis?

Els Reis són màgics. Són omnipresents.

I a vostè què li han portat?

Res.

No foti!

Tenia massa feina. He contribuït i prou.