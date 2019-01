Humor i gastronomia

La gastronomia és una cosa molt seriosa ja que, com diem per aquests verals, amb les coses de menjar no s'hi juga. De fet, la immensa majoria d'establiments de restauració de casa nostra s'han sabut adaptar als nous temps incorporant a les cartes plats que beuen de la tradició centenària però que alhora saben interpretar els nous conceptes de la cuina moderna, les idees sobre nutrició saludable i les presentacions dels plats que ajuden a entendre la complexitat dels fogons sempre en constant evolució i amb una aposta sincera per donar plaer als sentits dels comensals. El jurista i filòsof francès Jean Anthelme Brillat-Savarin, autor del primer tractat de gastronomia ( Fisiologia del gust, 1825) va deixar escrit que «el descobriment d'un nou plat fa més per la felicitat de la humanitat que el descobriment d'una nova estrella». Aquesta màxima filosòfica ha estat posteriorment corroborada per multitud d'experts, crítics, comentaristes i autors de llibres que han aprofundit i ampliat el concepte genèric del gust per la bona menja.

Si fa quinze dies destacava aquí la proliferació de festivals que es fan a Girona al llarg de l'any i l'impacte econòmic que representen les celebracions de teatre, música, flors, cinema o pintura per a la ciutat, crec que és de justícia afegir a la llista la darrera novetat que ens ha arribat: el festival de gastronomia i humor Festimams, una innovadora aposta que decideix incorporar l'humor sempre benvingut a la serietat d'una cuina ben elaborada i ben presentada.

La que se celebrarà durant els mesos de febrer i març a l'hotel AC By Marriott Palau de Bellavista serà la tercera edició d'aquest festival però la primera que es farà a Girona. Aquesta idea de maridar cuina i humor va néixer de la mà de l'actor Fel Faixedas i del gastrònom Raül Cuadras i va tenir com a primer escenari el restaurant Mams d'Arbúcies, tot i que a causa de l'èxit de públic es va decidir traslladar-lo a les Termes Orion de Santa Coloma de Farners, on també varen aconseguir un 100% d'ocupació en totes les sessions. Ara arriba a Girona, en un hotel de cinc estrelles que disposa d'una sala per a 400 persones, però no pas per créixer en nombre d'espectadors sinó per consolidar-se des del punt de vista qualitatiu, tant pel que fa a l'apartat artístic com el gastronòmic. El format del certamen permet a artistes i humoristes interactuar amb el públic durant el sopar.

En els sis espectacles que s'han programat entre el 2 de febrer i el 16 de març hi participaran, entre d'altres, Empar Moliner, Natza Farré, Toni Soler, Queco Novell, Àngel Llàcer, Toni Albà, Toni Clapés així com el nou show del músic Pep Plaza amb la col·laboració de la cantant de jazz Txell Sust. Els assistents tindran diversió assegurada mentre gaudeixen d'una cuina que, en paraules del cuiner Raül Cuadras, serà «divertida en una presentació moderna».

Aquest és un festival que per les seves característiques pot arrelar perfectament a la «ciutat dels festivals» perquè incorpora no només la novetat de la fusió entre cuina i humor, sinó per la seva decidida aposta de consolidar Girona com a seu definitiva. El regidor de Cultura de l'Ajuntament, Carles Ribas, ha manifestat el suport del consistori a aquesta iniciativa afirmant que aquesta proposta de fusió «encaixa perfectament en la política municipal d'abraçar tots els àmbits de la cultura». Efectivament, la cultura en majúscules no està gens renyida amb les coses del menjar i menys amb les dosis d'ironia, d'humor i de divertiment que de ben segur farà més planera una bona digestió. Festimams és un festival que ens arriba en plena estació hivernal amb una proposta seriosa de fer-nos passar el fred gràcies a la mecànica del deglutir i l'espontaneïtat de la contracció mandibular en el riure.