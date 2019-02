«Si aquí un fill diu que vol viatjar 3 o 4 mesos, pensem: ´quin gandul´»

Toni Subías és el director d'HostelWorld, la cadena catalana d'albergs que ha sigut triada pels mateixos usuaris com la segona millor del món. Subías visita sovint les comarques de Girona, però no hi té de moment cap establiment

Quan viatja, va d'hotel o d'alberg?

D'alberg, perquè l'ambient és més càlid. En un hotel t'instal·les a l'habitació i ja està. En un alberg coneixes molta gent i de molts llocs diferents, el trobo més agradable.

D'on són els clients dels albergs?

Sobretot americans, australians i del nord d'Europa. Aquí a Espanya no hi estem tan acostumats, encara quan parlem d'alberg pensem en la muntanya.

Segurament deuen ser clients menys exigents que els dels hotels.

Els interessa sobretot l'atmosfera, busquen conèixer gent i passar-s'ho bé. És gent que es relaciona molt. El client d'hotel va a visitar la ciutat, el de l'alberg a conèixer gent i sortir plegats, fer activitats, etc. Sovint és gent que viatja 2-3 mesos per Europa, i intentem que se sentin com a casa.

Diria que a mi, amb 55 anys, ja se m'ha passat l'edat d'anar d'alberg?

No (riu). Pensi que alguns albergs són com hotels de luxe: aire condicionat, parquet, habitacions dobles... La qualitat és molt alta, la diferència és que s'hi relaciona amb altra gent. Si té ganes de conèixer gent de tot el món, és el seu lloc.

Això pinta bé. Potser fins i tot hi podria trobar xicota?

És veritat que hi ha més clients entre 20 i 30 anys, però també hi ha gent molt interessant de 50-60 anys. És molt enriquidor. A Catalunya i Espanya en això estem una mica endarrerits, bé, com en tot.

Per què?

Aquí, per la nostra cultura, quan acabem la universitat ja hem de buscar feina. Als Estats Units o a Austràlia, en acabar la universitat s'agafen un any sabàtic. Perquè, realment, viatjant s'aprèn molt, no és un any per a no fer res. Jo veig els joves de Centreeuropa i els nostres i...són molt més espavilats els de fora. Viatjar dona una altra visió, i més si viatges sol, com solen fer-ho. Aquí no està tan estès.

Això ens deixa en inferioritat?

Viatjar és un aprenentatge, per treballar ja tindràs molts anys. Aquí, si un fill diu que vol viatjar durant 3 o 4 mesos, el pare pensa: «quin fill més gandul que tinc». Hem de canviar el xip.

Per què no solen servir-se les estadístiques corresponents als albergs?

Perquè el mercat dels albergs, em refereixo als de ciutat, ha començat fa tot just 20 anys. És un producte molt més recent que els càmpings i els hotels. A mi ja em va bé que no se'n parli gaire, fins ara no es ficaven les grans empreses i els fons d'inversió en aquest mercat (riu). Però bé, encara que hi hagi més competència, si treballes bé, tens clientela.

Només fa que obrir nous albergs, però no en té cap a Girona.

És que a Girona els clients no em vindrien. La idea és obrir a les ciutats principals d'Europa, que ja reben visitants. Si obrís alberg a Girona, primer hauria de vendre Girona. És una ciutat petita, en principi no és el mercat que busquem.

Té la sensació que des de l'administració es menysté una mica el turisme d'alberg?

Sap quan es paga en un alberg, per persona, en una habitació per a vuit?

No.

Mínim, 66 euros per nit. Una habitació doble pot costar 300 euros. Paguen més que a hotels de 3 0 4 estrelles. Però se'ls ofereix un servei que correspon al preu. Al final, la imatge que en té l'administració no em preocupa. M'agradaria saber si aquesta gent ha anat mai a un alberg, és molt fàcil criticar la gent jove, però jo no els canviaria per altres clients.