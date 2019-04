Competició internacional de biodiversitat a Banyoles

Observar la major quantitat d'éssers vius a la natura i documentar-ho amb fotografies fetes amb el mòbil. Aquest és el repte del City Nature Challenge (CNG), una competició internacional amistosa en la qual participen unes 150 ciutats de tot el món. De Catalunya, Barcelona i Banyoles.

La capital del Pla de l'Estany figura a la llista de prop de 150 localitats de tot el món que participen en el City Nature Challenge (CNG) o Biomarató 2019. Els creadors són de Los Angeles, el Natural History Museum i la California Academy of Sciencies. És una competició amistosa en la qual no hi ha premis, però on s'aprèn a valorar i identificar la biodiversitat de l'entorn, sense haver d'anar gaire lluny, fins i tot al costat de l'escola. Ciutats i pobles de diferents punts del planeta competiran per aconseguir la major quantitat d'observacions d'éssers vius de cada zona. Una informació que quedarà registrada a Internet i que es donarà a conèixer el 6 de maig.

Els alumnes de primer d'ESO de l'institut Josep Brugulat de Banyoles ho saben molt bé perquè han liderat aquesta iniciativa al Pla de l'Estany. Van començar a treballar-ho a classe i, després, ho han anat a explicar a escoles i instituts de la comarca per animar a més gent a participar-hi. La iniciativa ha comptat amb la implicació de l'entitat ecologista Limnos, l'Escola de Natura i el Museu Darder que també organitzaran activitats aquest cap de setmana, coincidint amb la Biomarató. Es pot participar de forma individual o en grup i només cal pujar les fotografies a l'app de Natusfera. Poden ser plantes, animals, fongs o qualsevol evidència de vida a la zona.

«Una aranya verda, corre, corre, fes-li una foto!», va cridar un dels alumnes que va aconseguir captar l'atenció dels companys del seu grup. Ahir van sortir al camp que hi ha just al costat de l'institut. Equipats amb el mòbil, es van repartir per grups i pugen les fotos dels exemplars que els criden més l'atenció. En pocs minuts, havien capturat la ginesta, el tudó o una aranya verda. Si saben el nom científic, ja el podien incloure però si no, hi haurà una segona fase (del 30 d'abril al 5 de maig) en la qual un equip de científics treballaran en xarxa per acabar d'identificar-les i validar les observacions. «És una experiència molt bonica i m'ha sorprès que fos internacional», va explicar en Pau, un dels estde l'institut banyolí, qui assegurava que des que ho estan treballant es fixa molt més en el seu entorn. Una opinió que compartia la seva companya, la Clara, que es va sorprendre al descobrir que només hi havia quatre ciutats a tot l'Estat: Madrid, Barcelona, Pamplona i Banyoles.

Aprofitar «una diversitat extraordinària»

Quan l'institut de Banyoles va conèixer la iniciativa a través d'un investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) de Barcelona van apostar per participar-hi. El que més els va interessar va ser que els alumnes podien liderar la iniciativa, explicar-la i implicar tota la ciutat, va dir el professor d'Experimentals i director del centre, Rafel Juanola. A més, aprenen a treballar amb la geolocalització i a treballar en xarxa a banda de la descoberta de la fauna i flora de l'entorn. «Al Pla de l'Estany hi ha una diversitat extraordinària i s'ha d'aprofitar i gaudir-ne», va afegir Juanola.