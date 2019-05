Albert Fort: «A Diverland ens aïllarem de la política, del Girona i del Barça»

S'hi viurà bé, a Diverland?

I tant! Si més no, aquest cap de setmana ens aïllarem de la política, de la campanya electoral, del Girona, del Barça, i de tot. A Diverland s'intentarà viure només pendents de passar-ho bé, pendents això sí del temps. La idea és tornar a aquells temps en què la nostra generació es passava l'estiu anant en calces curtes en bicicleta, voltant pels pobles, escoltant la música que ens agradava... recuperar aquells elements de quan érem joves els que ara tenim 35, 40, 50 anys. És un viatge als 80 i 90.

Tant ho troben a faltar?

Ara torna tot. Ens anem fent grans i necessitem espais on sentir-nos ubicats i passar-ho bé. I on poder-ho compartir amb la mainada. El públic de Di-Versiones és molt ampli i pensem que és una experiència xula que puguis venir amb els nens a la nostra ciutat i els puguis explicar com jugaves quan eres com ells, quina música escoltaves, com anaves vestit, quins gelats menjàvem... tenim cap a 1.300 empadronats ja a Diverland i 300 són nens. Serà un públic molt familiar.

Ara els nens i els joves es diverteixen d'una altra manera?

Potser ara els nanos ho veuen ara tot molt més aviat gràcies a les noves tecnologies. En el fons els nens sempre volen el mateix: jugar i ser entretinguts.

Haurien de prohibir mòbils i tauletes, a Diverland.

La cobertura a la zona no és gaire bona, i en el fons ja ens va bé. Malgrat que tothom voldrà tenir la seva foto i penjar-la a xarxes, aquests tres dies han de ser per aïllar-te de tot i compartir-ho amb amics i família.

Di-Versiones va actuar a La Copa per celebrar l'ascens del Girona. Diverland és teràpia per oblidar el descens?

Aquell concert de La Copa és únic. Per l'eufòria que es vivia, perquè la comunió va ser perfecta. Vam fer amics, he establert una relació cordial amb l'Eloi Amagat, i amb en Marc Muniesa, que va arribar més tard, també ens hem anat coneixent. Ens ha dolgut el descens, estem tristos. Tots hem anat almenys dos o tres cops al camp a veure el Girona a Primera. Però el club s'ha aixecat dels cops del Lugo o l'Osasuna, i segur que ho tornarà a fer.

Di-Versiones actua dissabte a 2/4 de 9 perquè ja s'estan fent grans?

(Riu) Toquem a aquesta hora perquè a Diverland la gent ha d'anar a dormir a les 11. Les normatives de càmping són les que són. Però també li diré que cada cop ens costa més tocar tard. Després la festa continuarà per a qui vulgui en un pub i una discoteca a Platja d'Aro. Posarem un autobús per fer els trasllats.

Es perdran Eurovisió!

M'ho han dit. No n'estava gaire al cas. Abans com que només hi havia un canal de televisió, hi havia poc per triar...

Qui més tocarà a Diverland?

Portem grups de versions de diferents estils, des de rumba, rock, funky... els artistes que venen són de qualitat amb el leit motiv que la seva música ha de ser dels 80 i 90. Tindrem des de Ladinamo, que fa funky amb una bicicleta, Bufant Fort Street Band, una txaranga, els Albercocks, amb la seva música de dibuixos animats dels 80-90, un tribut a ABBA... i a més Miquel Abras, Litus, el folk de Shamrock Vagabons...

A Diverland arrenquen la gira d'estiu. Quants concerts faran?

En tenim programats una trentena, la majoria per Girona i alguna cosa al Maresme i Osona, bàsicament. Hem creat un fenomen però tampoc ens volem fer pesats i que ens trobin a cada festa major. Hi ha gent que s'ha conegut en concerts nostres i s'han acabat casant! Però un any vam fer 70 concerts i vam acabar destrossats i mig enfadats entre nosaltres. Ens estimem més fer un concert per cap de setmana i que la gent no se'n cansi. I que per nosaltres segueixi sent un hobby fa que no siguem una banda de versions més.