«Mala imatge d'Israel a Europa? On mira vostè?»

Dolores Pérez, espanyola i de religió catòlica, és des de fa dècades la directora de l'Oficina Israeliana de Turisme per a Espanya i Portugal. Ha estat fa uns dies a Girona per explicar els atractius d'un país que, turísticament, és encara un gran desconegut per a nosaltres

Dolores Pérez, espanyola i de religió catòlica, és des de fa dècades la directora de l'Oficina Israeliana de Turisme per a Espanya i Portugal. Ha estat fa uns dies a Girona per explicar els atractius d'un país que, turísticament, és encara un gran desconegut per a nosaltres



Ens està escoltant el Mossad, mentre parlem?

Ens llegeixen els llavis, que és molt més sexi.

Per si de cas, els saludaré: shalom! Ho faig bé?

(Riallada). Shalom i Salam. En hebreu i en àrab. Són els dos idiomes oficials a Israel. En les carreteres, els nostres visitants veuen els cartells en hebreu, àrab i anglès. Així s'aprèn cal·ligrafia.

Per a un profà, Jerusalem a banda, no sembla Israel una destinació gaire turística.

El perfil del vostre lector és culturalment inquiet. I si parlem en general del turista català, són pioners a Israel. Per exemple, el desert del Negev i la ciutat costanera d'Eilat, al costat del mar Roig, ja han sigut descoberts i comença a calar entre els amics i familiars de qui ja hi ha estat.

Així, és important el turisme català a Israel?

Sens dubte. Arkia, L'A el, Norwegian, Vueling volen des de Barcelona a Israel. L'oferta respon a la demanda. I a l'estiu s'incrementen. No sé si l'he contestat.

Perfectament. En canvi, no sé si deuen rebre gaire turisme àrab...

El 20% de la població del país és arabo-israeliana. Ho sabia?

Eurovisió va suposar una empenta kitsch al turisme?

Entre els 200 milions d'espectadors que es calcula que van mirar el festival, suposo que hi haurà de tot. Però sí, va portar gent, sobretot gent jove amb ganes de festa.

Els hippies van suposar el primer turisme gràcies als kibbutzs?

Era una excel·lent opció per viatjar, practicar idiomes i conèixer un Israel que ha canviat molt.

Per cert, continuen existint, els kibbutzs?

Sí, tot i que adaptant-se als nous temps, lògicament.

És la inseguretat un problema per captar turisme?

És un repte. Però sap què? Els nostres visitants tornen amb una imatge diferent del país i ho expliquen. De nou, sou els nostres millors ambaixadors. El boca orella. Això de sempre.

La mala imatge d'Israel a Europa no ha d'ajudar gaire a captar turistes, suposo...

Mmm... on mira vostè (riu)?