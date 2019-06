Matusalem és vell, però té l'origen a Lloret de Mar

El rom cubà Matusalem, reconegut internacionalment fins al punt que va arribar a comptar amb la meitat de la quota de mercat en aquell país, té el seu origen a Lloret de Mar, ja que els seus creadors i fundadors de la marca eren indians que van viatjar allà des d'aquesta població de la Costa Brava.

El descobriment respon a una investigació de dos historiadors d'aquesta localitat, David Barba i Montserrat Sala, que treballen en un projecte per reivindicar l'aportació lloretenca a la cocteleria i que han fet públic el resultat del seu treball amb motiu de la celebració de la Fira dels Americans d'aquest cap de setmana.

Barba i Sala van indagar fa algun temps en les figures de Constantí Ribalaigua, el Constant que va inventar el daiquiri, i en la de Miquel Boadas, conegut per l'establiment amb el seu cognom de Barcelona. Ara, la pista d'aquest tercer nom li va donar un hipogeu del cementiri de Lloret de Mar, una joia del modernisme amb destacats panteons de veïns que se'n van anar a fer les Amèriques, van fer fortuna i la seva família va voler demostrar-ho més enllà de la mort amb obres d'art en les quals reposen des que van deixar aquest món.

Segons expliquen els dos investigadors, la làpida presentava dos cognoms, Camp i Nonell, que els historiadors van contrastar amb les dades dels arxius a Cuba i van descobrir que es tractava de la mateixa família que va crear la marca Ron Matusalem. L'escultor a qui es va encarregar aquesta obra d'art funerari era Ismael Smith, una raresa dins el moviment noucentista, i tant David Barba com Montser­rat Sala només van haver d'estirar del fil.

Pablo Nonell Garriga i els seus dos nebots Enric Camp Nonell i Benjamí Camp Nonell van ser qui van crear el Ron Matusalem, elaborat amb el mètode solera que s'utilitza al xerès i que el distingia d'altres marques. Bacardit era el seu principal competidor i Ernest Hemingway un dels seus consumidors, però la cronologia de la firma es va enterbolir amb la sortida de Cuba el 1959. Com tantes altres empreses, la lloretenca va decidir abandonar el país caribeny després del triomf de la revolució castrista, per temor que els seus béns fossin nacionalitzats. Avui en dia és un dels roms més apreciats del mercat, i això significa que el seu preu està a l'altura de la seva qualitat: una ampolla de 70 centilitres d'un Matusalem 15 anys pot costar perfectament 35 euros.

El símbol de la marca és una oreneta i l'objectiu de Barba i Sala, que formen part de l'empresa Amargura Cultura, és reivindicar el pes en la cocteleria d'aquells indians de Lloret de Mar amb futures accions com una fira del sector.

Per celebrar el descobriment, ahir al vespre es van presentar els detalls en la segona edició d'una festa denominada Cocktail Happs amb motiu de la inauguració d'una terrassa a l'hotel Delamar.