L'efecte de la calor: també baixen les reserves de sang

Els mesos d'estiu acostumen a ser crítics per a les donacions de sang, però les diverses onades de calor viscudes durant aquest estiu a Catalunya han fet caure el nombre de donants.

Segons el Banc de Sang i Teixits, les reserves durant el mes de juliol a Catalunya han disminuït un 20% amb relació a l'any anterior i l'agost ha començat amb un important «estat de prealerta» per falta de transfusions de sang. A Girona, per tal de mantenir els nivells mínims de sang disponible per a transfusions, s'han organitzat un total de 42 donacions en 34 localitats gironines.

La campanya ha tingut una «bona acollida», segons fonts el Banc de Sang, tot i que alerten que ara venen les setmanes més crítiques, amb l'arribada del pont de la Mare de Déu d'Agost, que comença de demà, i en coincidir amb la segona operació sortida de les vacances.

La falta de sang durant els mesos de calor no és cap novetat, però sí que aquest any «s'ha vist agreujada per les recents onades de calor que s'han viscut al territori», apunten des del Banc de Sang. Normalment l'estat de prealerta que s'ha declarat des de finals del mes de juliol, «no arribava fins a finals d'agost». Per prevenir la manca de transfusions, durant el mes de juliol es va iniciar una campanya d'estiu amb el lema Aquest estiu, anima't a donar sang, que proposava a tothom qui donés sang compartir la imatges per les xarxes socials amb l'objectiu d'animar altres persones a fer el pas.

La campanya va recórrer les quatre províncies catalanes amb food trucks i sessions de dos DJs que els donants podien escoltar a través d'uns auriculars. L'empresa pública reconeix que les xarxes socials van ser de molta ajuda i que la campanya va donar bons resultats, però que «no va ser suficient», perquè a finals del mes passat ja s'entrava a uns nivells més baixos dels necessaris. El Banc de Sang informa que hi ha reserves de sang disponibles per a set dies, quan el nivell òptim són deu. Dels grups sanguinis negatius, que són els més sensibles, se'n té per a només tres dies. Les reserves de plaquetes també són escasses i, per garantir el subministrament mínim als hospitals, s'han programat donacions específiques per als donants freqüents d'aquest component sanguini.

Durant el mes d'agost, els hospitals catalans necessitaran 20.000 donacions, segons els càlculs del Banc de Sang. Per aquesta raó els donants poden escollir entre dinou hospitals de referència –a Girona, al Trueta– per donar sang de manera còmoda i ràpida. La campanya d'agost continua fins a finals de mes amb 24 donacions col·lectives programades. Avui, per exemple, n'hi ha de previstes a Cistella i Agullana; demà, a Calella i, demà passat, a Vallfogona, Tossa de Mar i l'Escala.