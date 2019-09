«He trobat ballarins que no volien que manés una dona»

La companyia de dansa flamenca Suraima ha fet 20 anys. Pilar Sánchez n'és la directora, a més de ballarina i coreògrafa. Ha fet gires per tot el món, i en pocs mesos farà un espectacle a Roses per celebrar l'aniversari



Una empordanesa ballant flamenc? L'acusaran d'apropiació cultural, com a la pobra Rosalía.

No ho crec, de Barcelona han sortit grans artistes del flamenc. La mateixa Carmen Amaya era del Somorrostro.

També sap ballar sardanes?

En sé, però la meva especialitat és el flamenc.

És masclista el flamenc?

Uf... ara ja no hi ha tant masclisme. Abans, sí. Jo m'hi he trobat perquè fa molts anys que estic en això. Als espectacles flamencs hi ha sempre més ballarines que ballarins, i m'he trobat amb alguns tan masclistes que no els agradava que els dirigís jo, que els manés una dona. Ara ja no passen, aquestes coses.

S'emociona, quan balla?

Moltes vegades.

Fins a plorar?

Ballant jo, no. Però veient ballar altra gent, he plorat.

Què expressa, quan balla?

Depèn del ball, però m'agrada més expressar l'alegria que la pena.

Però si les ballarines sempre estan serioses.

Perquè quan balles et transformes, la música et transporta. Sovint em diuen que quan ballo, sembla que estigui enfadada, que traspuo ràbia, mala llet (riu). I no és això, és que em surt el geni.

De petita ballava clàssic. Com es passa del ballet clàssic al flamenc?

I abans del clàssic feia ballet modern! Vaig acabar passant al flamenc perquè la meva família és d'Andalusia i la meva mare no és que m'ho imposés, però no va parar fins que vaig aprendre a ballar sevillanes. Primer no em feia gràcia, però a poc a poc em va anar enganxant.

És trist haver de ballar, a vegades, davant de turistes que no hi entenen?

No, en absolut. Ja et poses en situació, a vegades et toca ballar en un lloc on la gent ni et mirarà, i saps que faràs com de decorat. No em molesta, una vegada soc a l'escenari, ho intento fer sempre el màxim de bé, ho faig per mi mateixa. Hem de ballar sempre igual, hi hagi 10 o 1.000 persones mirant. Si el públic ho aprecia, millor, i si no, pitjor per ells.

El flamenc forma part de la cultura catalana?

Sí (rotunda).

La veig sense cap dubte.

Sense cap dubte. Fa 25 anys que faig classes a la Casa de Cultura d'Andalusia a l'Alt Emporda. A principi algú deia que només vindrien andalusos. I què va, tinc alumnes catalans de soca-rel i els encanta el flamenc.

Doncs per què les autoritats catalanes no li donen més suport?

Potser també és culpa nostra per no demanar-ho. Crec que si ho provéssim, ens donarien més suport.

De molt bona fe la veig...

(Riu) És que a vegades es posa els límits un mateix. Creiem que a aquell lloc no ens ajudaran, i ja no ho demanem. I per què no? El no, sempre el tens.

És flamenca, fora del tablao?

Suposo que sí. El flamenc el tinc molt integrat, és un ball que dona tanta força que sí, crec que a la vida també es nota.