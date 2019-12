Com aconseguir una escuma de la cervesa perfecta

na investigació de la Universitat de Manchester ha fet un gran pas endavant per resoldre el trencaclosques de com fer l'escuma de cervesa perfecta.

L'explicació a un vell problema relacionat amb la vida útil de les escumes podria ser útil per al desenvolupament d'una gamma de productes que milloren la cobertura cremosa d'un cafè amb llet, l'escuma en una pinta de cervesa, els xampús que fem servir cada dia, les escumes contra incendis o fins i tot les escumes absorbents d'oli utilitzades per fer front als desastres ambientals.

L'investigador Richard Campbell, l'estudi del qual es publica a la revista Chemical Communications, va recórrer a l'Institut Laue-Langevin a França per tenir accés a una de les fonts de neutrons més intenses del món. En la instal·lació d'investigació, va disparar raigs de neutrons als líquids utilitzats per fer escumes.

«Igual que quan veiem que la llum es reflecteix en un objecte brillant i els nostres cervells ens ajuden a identificar-lo per la seva aparença, quan els neutrons es reflecteixen en un líquid al qual se'ls dispara, podem fer servir un ordinador per revelar informació crucial sobre la seva superfície. La diferència és que la informació està en un nivell molecular que no podem veure amb els nostres ulls», va dir.

Si bé el comportament de les escumes fetes de líquids que contenen un sol additiu es coneix relativament bé, les formes d'entendre el comportament dels líquids que contenen més additius com els utilitzats en els productes reals han estat molt més difícils d'entendre.

L'equip va estudiar mescles que contenen surfactant, un compost que redueix la tensió superficial, i un polímer, utilitzat en xampús, per trobar una nova forma d'entendre les mostres que podrien ajudar als desenvolupadors de productes a formular l'escuma ideal.

En una aplicació potencial, els bevedors de cervesa poden gaudir d'una pinta on l'escuma dura fins al fons del got de cervesa. En un altre, la tecnologia podria millorar la formulació de detergents utilitzats en rentadores on la producció d'escumes no és desitjable.

I també podria usar-se per desenvolupar productes més efectius per netejar els nostres oceans en millorar l'acció dels detergents per a neteja de taques d'oli o potencialment fins i tot salvar vides en fer que l'escuma contra incendis sigui més efectiva.