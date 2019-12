La intel·ligència artificial obre el camí a la «cibermanufactura»

L'auge de la Intel·ligència Artificial (IA), sobretot en la indústria, obrirà el 2020 el camí a la «cibermanufactura» a les fàbriques, que també desenvoluparan nous productes més lleugers, tal com ha vaticinat el director científic de Tecnologies industrials d'Eurecat, Ricard Jiménez.

Les «cibermanufactures» seran, segons Jiménez, plantes de producció amb processos que anticipen i corregeixen errors productius en temps real i que aprenen autònomament.

Aquest especialista també augura que serà l'any que irrompran nous materials més lleugers, com acers avançats i aliatges lleugers d'alta resistència, així com materials compostos reforçats amb fibra de carboni per reduir el pes de productes quotidians, com ara els mòbils o les sabatilles d'esport. «La IA no només és una nova prestació en productes que adquirirem, sinó que també és un nou paradigma en els processos que els fabriquen», afirma Jiménez. «Amb l'anomenada Indústria 4.0 –afegeix–, les tecnologies de manufactura estan cada vegada dotades de més sensors i és possible disposar de més dades per conèixer l'estat dels processos, millorar l'eficiència i assegurar la qualitat i personalització dels productes».

Tota aquesta informació flueix per xarxes amb gran ample de banda i es processa a molta més velocitat, de manera que la IA «ja podria donar suport a l'estat complet d'una planta de producció i permetre prendre decisions òptimes en temps real», subratlla. En la seva opinió, aquesta evolució «ja fa entreveure en alguns sectors industrials el paradigma de la 'cibermanufactura', plantes de producció amb processos que anticipen i corregeixen errors productius i que aprenen autònomament». «Aquest gran pas endavant és fruit no només dels avenços en tecnologies, sinó de la convergència de totes elles per a un mateix propòsit», indica Jiménez, que posa en relleu que el ventall de tecnologies maquinàries, com sensors, actuadors, xarxes de comunicació, microprocessadors, mecatrònica i robòtica «ja permeten desplegar l'equivalent al sistema nerviós i neuromuscular de les plantes de producció».

D'altra banda, apunta l'expert, la bateria de tecnologies programari, com la IA, la ciència de dades i l'enginyeria del coneixement, «permet dotar de cervell tot aquest entorn, un cervell centralitzat com és el de la computació en el núvol, i multitud de cervells distribuïts, en el cas de la computació ubiqua». Adverteix, però, que «tot això necessita un robust sistema immunològic, que seria la feina dels sistemes de ciberseguretat».

Per Ricard Jiménez, amb plantes de producció funcionant així, «serà molt més fàcil afrontar reptes globals com el de l'economia circular i la responsabilitat social corporativa».