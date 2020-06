Perilla el tresor de la Costa Brava: alerta per la salut del peix blau

Un grup de científics de la Universitat de Girona (UdG) i de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) han publicat un estudi sobre el greix del peix blau de la Costa Brava. El document posa de manifest l'amenaça que està afectant dos dels autèntics tresors de la gastronomia gironina: les anxoves i les sardines. Els experts conclouen que hi ha una relació entre l'increment de la temperatura del litoral gironí en la darrera dècada i la disminució del greix d'aquests peixos blaus i, més concretament, dels nivells d'omega-3 –beneficiós per la prevenció, entre d'altres, de malalties cardiovasculars. Apunten que aquest fet es deu a l'afectació que ha tingut l'augment de la temperatura sobre el plàncton, font principal d'aliment d'aquests peixos, i també als canvis en els nutrients que arriben del mar procedents dels rius. En la recerca s'han estudiat 2.000 exemplars d'anxoves i sardines dels ports de Blanes, Roses, l'Escala, Sant Feliu de Guíxols i Palamós.

El director de la Càtedra d'Oceans i Salut Humana de la UdG, Josep Lloret –un dels científics que ha encapçalat l'estudi– exposa que això ens ha de preocupar perquè «ens afecta a tres nivells». En primer lloc, té conseqüències negatives per a la reproducció d'aquestes espècies, ja que «tindran un creixement més lent o menys energia per fer moviments migratoris». En segon lloc, repercuteix a tota la cadena alimentària, ja que «les anxoves i les sardines són la base alimentària de moltes espècies de la Costa Brava i, per tant, si aquests peixos estan malament, els altres també es veuran afectats». I en tercer lloc, ens afecta als humans: «Si hi ha menys omega-3 en el greix de les sardines i les anxoves, nosaltres també en sortim perjudicats perquè és molt beneficiós», subratlla Lloret. L'estudi també alerta dels baixos nivells d'omega-3 durant l'hivern –època de reproducció de la sardina–, un fet que també condicionaria el seu estat reproductiu: «Els omega-3 són clau per explicar l'èxit reproductiu, el creixement i la mortalitat dels peixos».



Millorar la gestió pesquera

Interpel·lat per les solucions abast de l'administració per millorar la situació del peix blau a la Costa Brava, Lloret apunta cap a la gestió pesquera. «A Girona el que podem fer és millorar la gestió pesquera. Pensa que la sardina pot viure fins a vuit anys, però la mitjana actual està quedat petita, als quatre anys», apunta. El científic afegeix que «les plantes saladores de l'Escala no tenen ni les mides de peix ni la quantitat de peix d'abans». Per Lloret, però, a banda de la regulació que pugui fer l'administració catalana, també cal una coordinació amb localitats veïnes: «Al final és una dinàmica global on s'ha de posar tothom. Per exemple a la costa, si els francesos i la resta no ens posem d'acord, doncs això continuarà igual».