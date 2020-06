L'Arinco no resisteix la COVID-19 i Palamós queda orfe de cine

l renaixement del cinema Arinco el passat 11 d'abril de 2019 augurava llarga vida al setè art després d'haver deixat Palamós orfe de gran pantalla durant un any i mig. «Històrica reobertura del cinema Arinco de Palamós. Prometem-nos que no ens el deixarem perdre un altre cop», deia llavors a Twitter el muntador de televisió Miquel Strubell fill. Malauradament, però, la promesa no s'ha pogut complir i, segons ha avançat aquesta setmana Ràdio Palamós, les tres sales de l'Arinco quedaran tancades després de la crisi del coronavirus i, de nou, els palamosins tornen a quedar orfes amb una nova normalitat sense cinema.

La veritat absoluta dels motius sempre és complicada d'esclarir. D'una banda, l'empresa Picking SPI, societat encarregada de l'explotació del cinema, apunta que el detonant ha estat la manca d'acord amb els propietaris en les condicions del lloguer, ja que no els han facilitat cap rebaixa durant els mesos de tancament per pandèmia. «A mi m'han obligat a tancar», va lamentar a Diari de Girona un dels socis, Víctor Lafuente, que apunta a una falta de col·laboració per part dels propietaris davant una situació on «no hi ha ajudes» i el futur que plana és completament incert, marcat per la reducció de l'aforament i sense estrenes de pel·lícules previstes fins ben entrada la tardor. Tot plegat, indica, és una situació poc prometedora després de les inversions que han fet al llarg dels primers 11 mesos oberts –com la renovació de la tapisseria de les 925 butaques o l'adquisició de pantalles–, i el tancament des del març i les noves condicions desencadenades pel coronavirus SARS-CoV-2 tiren enlaire els salvavides de cada temporada de tot municipi de costa: Setmana Santa i estiu. «Em sap greu per Palamós», apunta Lafuente.



Els deutes ja es remunten des de gener

Ara bé, els propietaris consideren «del tot inexacte» la versió donada per Picking SPI ja que sí que els van enviar diferents acords. A més, assenyalen que els deutes de subministraments se'ls acumulaven des de gener i segons els documents en què ha pogut tenir accés aquest diari, Picking ja tenia pendents factures per un valor superior als 4.000 euros, entre electricitat, internet, alarma i control de plagues. Una de les propietàries, Maria Manubens, va assenyalar que finalment els van oferir la condonació total de les rendes des d'abril i que paguessin aquestes despeses corrents. «I si no es veien en cor de continuar en el futur doncs resoldre el contracte», apunta, qualificant l'acord de «molt satisfactori» per a Picking SPI. Tanmateix, Manubens apunta que té la mà estesa per ajudar i no quedar-se sense cine, ja sigui fent donacions de projectors per a cinema a la fresca o de cotxes i si és complicat destinar l'espai al cinema, poder convertir-lo en un centre comercial.

L'alcalde, Lluís Puig, va aclarir que s'haurien d'analitzar bé els usos permesos, ja que estan «bastant limitats». «Com a municipi ens agradaria que seguís havent activitat de cinema», va declarar a aquest diari. Afortunadament, altres municipis de la província sí que podran celebrar reobertures de cinemes el 26 de juny, com ara el Catcinemes de Figueres, l'Odeón de Salt i els Ocine de Girona, Platja d'Aro i Blanes.