La videotrucada, l'estrella de la pandèmia, compleix 50 anys

Costa d'imaginar que ja fa ni més ni menys que cinquanta anys des que es va produir la primera videotrucada comercial. Avui tenim assumit que podem comunicar-nos amb família, amics i companys de feina, i veure'ls a través de dispositius tan habituals com el mòbil. Durant la pandèmia, les videotrucades han guanyat encara més importància, ajudant-nos a reduir la sensació d'aïllament social produïda pel confinament.

El 30 de juny de 1970, a la ciutat estatunidenca de Pittsburgh -la mateixa on va sorgir la primera ràdio comercial-, es va produir la primera videotrucada de la història gràcies a un aparell pioner anomenat Picturephone II, que millorava la seva anterior versió mai comercialitzada. La màquina va connectar l'alcalde de la ciutat amb el director executiu d'Alcoa, una empresa d'alumini important a la ciutat. Tot i trobar-se a només cent metres de distància, la innovadora connexió va despertar l'entusiasme del públic present a l'acte. Era el tret de sortida d'una tecnologia que revolucionaria la forma de relacionar-nos, eliminant distàncies entre uns interlocutors que ara també podrien veure's les cares.



Funcions pioneres que seguim utilitzant

El Picturephone, dissenyat per l'empresa AT&T, integrava l'última tecnologia de telefonia i imatge dins un cub tan compacte com era possible en aquell moment. Incloïa una sèrie de funcionalitats que avui continuen sent clau en les videotrucades, com ara poder silenciar el micròfon, fer zoom a la imatge, o activar un mode de «privacitat» que enfosquia la imatge. Fins i tot disposava d'una càmera giratòria que permetia enfocar la taula de l'interlocutor -gairebé com qui avui comparteix la pantalla de l'ordinador.

En aquell moment, l'aparell no va arribar a triomfar. Tot i promocionar-se tant per a relacions personals com professionals, el seu cost de 160 dòlars al mes per 30 minuts de videotrucades va frenar-ne l'èxit comercial. L'any 1973, tres anys després del flamant llançament, tan sols hi havia 450 Picturephones funcionant als Estats Units, pràcticament tots en mans d'empresaris. Això sí, va posar les bases d'una tecnologia molt habitual avui dia.

Per celebrar l'aniversari d'aquesta fita, la Universitat Carnegie Mellon de Pittsburgh va recrear la videotrucada entre l'alcalde de la ciutat i el director executiu d'Alcoa actuals, això sí, aquest cop a través de Zoom. El mateix alcalde de Pittsburgh, William Peduto, durant la conversa, va remarcar com «els esdeveniments dels últims quatre mesos han fet evident com d'essencial és aquesta tecnologia». I és que l'aniversari ha coincidit en un any en què justament la crisi de la covid-19 ha donat una importància inesperada a les videotrucades.