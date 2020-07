L'art, un bàlsam per als sanitaris que fan front a la COVID-19

El RecuperART-19 arriba a Olot. La iniciativa obre les portes als sanitaris a espais com el Museu de la Garrotxa (Olot), i s'ha impulsat des de l'ICS, amb la col·laboració del Departament de Cultura.

ndinsar-se en l'art pot ser una via d'escapament de la pressió que tenen els sanitaris mentre treballen per frenar la covid-19. Això és el que busca la iniciativa RecuperART-19, impulsada per l'Institut Català de la Salut (ICS) amb la col·laboració del Departament de Cultura. El projecte posa setze museus catalans a disposició del personal sanitari perquè puguin accedir gratuïtament a un refugi envoltat d'art on puguin calmar-se, reflexionar i processar les emocions que comporta treballar enmig de la pandèmia, complementant així altres serveis que l'ICS també té a la seva disposició.

El Museu de la Garrotxa d'Olot va presentar ahir la seva proposta pel RecuperART-19, seleccionant cinc obres com les més idònies, dins la seva col·lecció permanent, per la calma i serenor que transmeten, tot i tractar-se d'una experiència oberta. Així, escultures com la de Miquel Blay Eclosió, o pintures com la de Les banyistes, de Francesc Vayreda, formen part d'una tria que té la voluntat d'ajudar a desconnectar i pair emocions als treballadors de la salut.

El museu ha preparat un quadern dissenyat especialment per a aquesta activitat. S'hi proposen una sèrie d'exercicis per potenciar l'atenció plena, la concentració, la focalització, la creativitat, el dibuix i la reflexió. També s'entregaran fitxes de les obres sobre les quals se centraran aquestes activitats. Per accedir al RecuperART-19, els professionals sanitaris només han d'ensenyar la seva identificació, i poden accedir a l'experiència tantes vegades com vulguin.

Al Museu dela Garrotxa s'hi sumen el Museu d'Art de Girona i el Museu de l'Empordà, com a galeries gironines que hi participen.



Descobrint el vincle entre cultura i salut

Amb aquesta iniciativa, l'ICS busca ajudar a prevenir i gestionar els efectes psicològics a què estan més exposats els sanitaris, com l'ansietat o la depressió. I és que molts estudis estan fent evident com l'art pot tenir efectes positius i preventius en la salut humana.

El RecuperART-19 és, doncs, una de les primeres propostes a casa nostra que aplica aquest innovador concepte, anomenat «Arts en Salut», que entrellaça les dues disciplines. Una iniciativa que arriba en un moment crític com és la pandèmia causada pel coronavirus, i que pot ajudar persones tan clau com els sanitaris a recuperar forces davant el virus, que sembla que es resisteix a marxar.