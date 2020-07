Caminant pels cinc continents en contra de l'exclusió social

Madagascar, Noruega, Nepal, Nova Zelanda i Argentina. Aquesta és la nova aventura que planeja Joan Molina, l'aventurer gironí, fundador del Projecte Camina, que l'any passat va viatjar a peu des de Girona fins a la ciutat noruega de Trondheim per recaptar fons per combatre la distròfia muscular de Duchenne. Aquesta vegada no ho farà sol, sinó que anirà acompanyat del seu germà, Marius Pérez.

El Five Continents Project és un projecte de llarga durada que planteja realitzar una sèrie de travessies d'una mitjana de 1.500 quilòmetres durant els propers quatre anys «sempre amb un rerefons solidari», explica Molina. «Després d'haver caminat per moltes causes i motius, ara anem a caminar pel que ens ha tocat a nosaltres», afegeix. Els dos impulsors del projecte expliquen que s'han trobat en situació d'exclusió social, i que volen aprofitar aquesta aventura per donar visibilitat a aquesta problemàtica i recaptar fons per enitats que hi treballen. Per això, el viatge a través de Madagascar, el primer país que visitaran, el faran de la mà de l'ONG Malària 40, que treballa per millorar les condicions de vida de les persones més desafavorides de la zona. Durant la travessa, els dos aventurers gironins donaran un cop de mà als diferents projectes de l'entitat, com el menjador social situat al centre de l'illa, a Tanjombato, a un projecte de jornalers a Farfangana, a l'est, i a la construcció de pous d'aigua en una escola a Androy, al sud. «Anem a veure-hi coses molt diferents», explica Marius Pérez, el germà petit. «Anem a un país on hi ha situacions molt complicades». Per exemple, diu, «anem a un menjador social on només fan un àpat al dia i visitarem també un hospital de leprosos», afegeix.

L'aventura a Madagascar començarà «si tot va bé» a mitjans de setembre i durarà entre 2 i 3 mesos. Una vegada tornin, els aventurers gironins prometen portar molt de material fotogràfic i audiovisual per poder mostrar com és l'illa, però també per demostrar a aquelles persones que hagin donat diners al projecte a través d'un crowdfunding que tots allò recaptat serà invertit en els projectes de Malària 40. Després, buscaran una altra entitat amb la qual col·laborar de cara a la següent aventura, que els durà fins a Noruega.



Impacte local

Més enllà dels viatges planejats arreu del món, Molina explica que el Five Continents Project forma part del Projecte Camina, que programa moltes activitats a Girona. «El Five Continents és una mena d'altaveu, que crida molt l'atenció, però en base a això fem molta feina local», explica. «La idea seria crear el Projecte Camina com una empresa social, per donar l'oportunitat a joves i involucrar-los en el tema del senderisme, donar-los formació i que després ens puguin ajudar a fer activitats per a altres joves», afegeix. Els dos aventurers gironins volen transmetre amb els seus projectes els valors que, consideren, els van ajudar a tirar endavant quan van perdre la feina i es van trobar en situació d'exclusió.

Els dos germans creuen també que el seu exemple pot ajudar moltes persones de la seva edat a qui la crisi del covid hagi fet perdre la feina. «Hi ha gent que potser portava una vida bona, i de cop i volta, pot ser que hagin hagut de tancar el negoci definitivament», explica Pérez. Això «psicològicament et trenca», avisen els dos per pròpia experiència. Per això, sortir de casa i estar actius és clau, diuen. «L'aventura la tens amb el dia a dia. No necessàriament s'ha d'anar a Madagascar o al Nepal. També hi ha activitats per aquí i animem la gent a venir amb nosaltres a fer una sortida», afirmen.