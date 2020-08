L'equip d'El Bulli 1846 d'Adrià ja és a Roses

ferran Adrià comença a treballar en la primera convocatòria d'El Bulli 1846. Des del passat 1 d'agost, el xef està acompanyat del nou equip de professionals que han estat seleccionats per fer una estada al restaurant de Cala Montjoi, a Roses, fins al 15 de novembre.





Adrià presentarà el projecte a «Gastronomika 2020», el reconegut congrés de gastronomia de Sant Sebastià. Enguany, sota el títol «Caminos-Bideak-Pathways», acollirà nombrosos xefs d'arreu del món de manera virtual. Entre d'altres, hi assistirano el mateix, a part dels «heterodoxes»El cuiner de l'Hospitalet parlarà a «Gastronomika» d'innovació i explicarà el concepte del projecte d'El Bulli 1846 així com els fruits de la feina realitzada durant tot aquest temps, segons fons del mateix congrés. A més a més, afirmen que mostrarà imatges de les noves instal·lacions, després de cinc anys des de l'inici de les obres del nou Bulli, el que va ser el millor restaurant del món fins a cinc anys diferents.«Ens trobem igual d'insegurs, igual de nerviosos i igual d'expectatius de quan estàvem aquí l'any 1993 o 94. La diferència és que tu no ets xef, tu no ets directora de sala, ni tu ets sommelier. Ni això és un restaurant». Així donava la benvinguda Ferran Adrià al seu equip l'1 d'agost passat, esperançat per començar una història nova i «imperfecta», amb la intenció de no cometre els errors del passat: «El 2009 érem tan perfectament avorrits, que vam marxar». Aquesta nova etapa pretén convertir El Bulli en un «lab expositiu» en el qual es pugui «estudiar, investigar i experimentar per generar coneixement relatiu a l'eficiència en la innovació, tant bàsica com aplicada».S'inicia així la primera fase d'obertura d'El Bulli 1846, anomenada «soft opening», que està prevista que tingui una durada de dos anys en els quals es troba «necessari créixer orgànicament perquè es permeti el desenvolupament de l'exposició permanent». A partir de la següent, «plena activitat», prevista per al 2022, es començaran a fer les visites al públic general. En aquesta, «la convivència dels equips que hi estiguin treballant amb la gestió de les visites serà d'importància vital, ja que compartiran un mateix espai».