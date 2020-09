«Tenim una democràcia sense 'demos', és a dir, sense el poble»

Ernesto Ganxua y Arantxa Mendiharat han escrit «La democracia es posible. Sorteo cívico y deliberación para rescatar el poder de la ciudadanía», un assaig sobre el sorteig cívic, en la qual es tria un grup de persones per debatre temes d'interès públic.



Sorteig cívic no és La Grossa?

He, he, no és exactament això, és sorteig aplicat al sistema polític. Es basa que qualsevol de nosaltres és capaç de prendre decisions sobre polítiques públiques. En unes condicions que són les que detallem al llibre.

Han descobert que qualsevol de nosaltres ho pot fer millor que els nostres governants? Això no era cosa sabuda?

Es tracta que de manera aleatòria, qualsevol de nosaltres, en grup, pot decidir sobre polítiques públiques. Els grups són representatius, hi ha diferents sexes, classes socials, origen, fins i tot situacions econòmiques. Això és important, perquè un dels problemes de la política actual, a banda de la manca de confiança, és que les classes més baixes voten menys.

Perquè el lector ho entengui: un grup de persones pren decisions no vinculants, aplicables al dia a dia?

L'administració pregunta a aquests grups sobre diferents qüestions, i el resultat de les seves deliberacions són recomanacions. Ja hi ha casos de governs que s'han compromès a dur aquestes recomanacions a referèndum, això ha passat a Irlanda amb temes tan importants com l'avortament i el matrimoni gai. I el referèndum va ratificar la recomanació del grup de persones sortejades.

Ha vist Sálvame deluxe? Amb aquesta gent debatent sobre el que ens afecta seria per estar tranquils?

És que la gent que està en programes com aquest que esmenta són tots semblants. Està demostrat que en una reunió de persones que pensen igual, pocs avenços en pensament hi haurà. És una mica el problema de la política actual, que no s'escolten els arguments dels altres, de gent que està fora de la política i té coses a dir. A mi m'agradaria que en el meu grup de persones sortejades hi hagués algú de Sálvame, estic segura que tindria coses interessants a aportar.

El sorteig cívic és un invent modern?

En l'Atenes clàssica, el sorteig era un dels mecanismes que definia la democràcia. Ara torna amb força, des de fa 10-15 anys. Avui en dia tendim a identificar democràcia amb eleccions, quan la democràcia és molt més que votar.

A l'Atenes clàssica no hi havia partits polítics. Tenen massa poder, avui?

Sí, perquè tot s'organitza al seu voltant, ningú se'n pot escapar. Vostè no es pot presentar a unes eleccions si no té un partit darrere. I és clar, els partits polítics només lluiten per la seva supervivència, es justifiquen només per les eleccions. No crec que avui en dia sigui la manera més adequada d'organitzar-nos.

El que tenim ara és una democràcia autèntica?

És una democràcia sense demos, és a dir, sense el poble. Hi ha una sèrie de poders i institucions que poden fer pensar que estem en un sistema democràtic, però no. El poder de la ciutadania és nul. Podem votar cada X anys, però poca cosa més. Per això proposem un sistema en què la participació de la ciutadania és molt més directe. I de passada serviria per restaurar la confiança en les institucions.

I si sortegem directament el govern?

He, he, ara mateix el sistema funciona quan els governs demanen als ciutadans que resolguin problemes que ells no poden resoldre, normalment temes a llarg termini. Ja hi ha qui pensa que s'hauria d'aplicar un sistema basat totalment en el sorteig. No se sap ben bé com haurà de ser. Una possibilitat és que les assemblees legislatives fossin sortejades entre tots els ciutadans. I fins i tot el poder executiu i el judicial. En aquest darrer cas, s'haurien de tenir una sèrie de competències. De moment tot són especulacions. Però segur que aniria millor si el màxim nombre de ciutadans poguessin participar. De moment, amb el sorteig cívic, i més endavant ja es veuria si altres institucions.