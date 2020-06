En família: Naturalesa sota control

A Lleida les cartes estan sobre la taula. La seva consolidació com a destí familiar ha sigut avalada per diferents certificacions de la Generalitat de Catalunya i per la creació d'equipaments específics, facilitats totes elles que estan sent ben valorades i demanades en un moment en el qual es necessiten dosis extra de tranquil·litat i seguretat en els desplaçaments.

S'ha de destacar, a més dels equipaments i les activitats especials, la bellesa de molts dels seus enclavaments com la Vall de Boí que, juntament amb les valls d'Àneu, han sigut els primers territoris lleidatans que han aconseguit el segell de Turisme Familiar, distinció atorgada exclusivament a poblacions amb serveis adaptats a les necessitats de les famílies que es desplacen amb els nens. Aquest any s'hi han unit també els municipis del Pallars Sobirà i del Baix Pallars, en un entorn que suma fins a 65 poblacions repartides per les valls de Baiasca, Romadriu, Àssua, Siarb i d'Ancs, i que ofereix entreteniment, diversió i cultura per a tots els paladars.

En tot el territori, el visitant trobarà instal·lacions certificades com el Zoo del Pirineu d'Odèn, al Solsonès, i el Ràfting Parc la Seu d'Urgell, així com diferents iniciatives com és l'atractiu cas del Tren dels Llacs, un recorregut paisatgístic que farà les delícies dels més petits.

No s'ha d'oblidar la possibilitat de fer rutes en bicicleta i, fins i tot, practicar hípica amb agradables passejades a cavall que són algunes de les activitats amb les quals disfrutar al costat de la família a Lleida.