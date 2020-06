Innovació tecnològica: Un viatge des del sofà

És possible, gràcies a la tecnologia d'última generació i iniciatives com la de l'Agència Catalana de Turisme, descobrir diferents llocs del món –i de Catalunya– des de casa. Les propostes són nombroses (des de l'interior dels museus fins a cims de muntanyes) i, malgrat que inicialment aquest tipus d'experiències estava pensada per a persones que no disposaven de les capacitats físiques per realitzar el viatge, en l'actualitat i per la situació de moviments restringits en la geografia del país, s'han convertit en una possibilitat més per als amants dels viatges d'aventura i culturals.

En concret, a Catalunya és possible visitar els parcs naturals més emblemàtics del territori, ja que l'Agència Catalana de Turisme disposa en el seu portal web de rutes virtuals amb més de 150.000 quilòmetres de senders i 200.000 fotografies per als que desitgin disfrutar del patrimoni natural del país. Alguns dels itineraris que es poden recórrer són el del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, el Prat del Cadí, el castell de Requesens, el massís del Pedraforca i el camí que porta al castell de Montgrí.

L'avantatge d'aquestes visites vir- tuals és que permeten conèixer llocs d'interès turístic seguint la ruta que el viatger decideix, ampliant detalls i accedint a informació complementària del seu propi interès. Es tracta d'una proposta per a per a aquests moments en els quals encara no és possible realitzar grans desplaçaments.

Amb una pantalla, un mòbil, o una tauleta i una connexió a internet és possible accedir a diferents escenaris de tot Catalunya, com si realment hi caminéssim. Els recorreguts virtuals poden ser el pla perfecte per aprovar l'assignatura pendent del turisme nacional, fins que s'hi pugui anar sense restriccions.



Procés senzill

Com qualsevol vídeo o imatge estàtica, els continguts del viatge virtual es poden visualitzar a l'ordinador, o dispositius mòbils. És possible usar l'smartphone i unes ulleres de realitat virtual. En el cas d'Android es necessita una versió 5.0 Lollipop o superior, mentre que en el cas d'iOS es requereix una versió 8.0 o superior