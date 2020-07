Peníscola: fortalesa mediterrània

Només cal fer un petit exercici d'imaginació per recrear la Peníscola de segle XIV, quan el seu castell-fortalesa s'alçava solitari sobre la Mediterrània, protegit per l'altura del penyal on s'assenta i les seves gruixudes muralles medievals. Una imatge èpica que ara ja és història, però hi ha alguna cosa que no ha canviat: des de dalt de la fortalesa se segueixen tenint les millors vistes de l'entorn.

Primer cal accedir al nucli antic pel portal de Sant Pere, antiga entrada a la ciutat emmurallada, i començar a passejar pels seus carrers empedrats costa amunt, fins arribar a les portes del castell de Peníscola, que pot ser visitat amb o sense guia, com el parc d'Artilleria, que envolta la fortalesa per la seva part marítima. Un cop s'han conegut les diferents estances, des del centre del pati arrenca una estreta escala que condueix a la talaia.

Panoràmica espectacular

Des d'allí s'albira el Maestrat costaner, amb els contraforts de la serra d'Irta i les veïnes ciutats de Benicarló i Vinaròs en un pla fèrtil i marítim. I es pot distingir perfectament la petita península en la qual s'assenten el castell i la població emmurallada, per donar després pas a una llarga costa amb tot tipus de platges i cales. Una informació privilegiada, especialment a l'estiu, quan res ve més de gust després d'una visita cultural que fer una bona capbussada.

Les platges més accessibles són les urbanes: la immensa platja nord, de cinc quilòmetres de llarg de sorra fina, i la platja sud, on hi ha l'estació Nàutica Benicarló-Peníscola. I per als que prefereixen una mica més de tranquil·litat, al llarg de la costa es despleguen cales i platgetes de roques com Basseta, Irta, La Petxina, Saint Lucia i Torrenova, entre altres llocs d'excepció per mirar de cara la Mediterrània.