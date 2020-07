Una campanya promou el turisme del vi a Catalunya

El Departament d'Agricultura, mitjançant l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), ha engegat recentment una campanya digital que busca incentivar l'enoturisme a Catalunya i que s'emmarca en la gran campanya de promoció turística que va engegar fa uns dies la Generalitat de Catalunya amb l'eslògan «Catalunya és casa teva». El món del vi està associat des de fa temps a un tipus de turisme que aquest any té una enorme potencialitat i sortida. La campanya de foment de l'enoturisme es va posar en marxa el 29 de juny i es va estendre durant la primera quinzena de juliol en mitjans de comunicació digitals i xarxes socials. L'objectiu és donar a conèixer totes les possibilitats de practicar el turisme a la nostra terra tenint contacte amb tot el que suposa el món del vi. La campanya es basa en el concepte que ara és el moment de moure's per Catalunya i gaudir d'ella amb els cinc sentits i que l'enoturisme és una molt bona opció per viure del paisatge, els vins i la gastronomia del país.

La campanya «Catalunya és casa teva» té les emocions com a protagonistes clau. En aquest sentit, s'explica que durant el confinament «una de les coses que més s'han trobat a faltar és precisament poder sentit de prop: olorar, tastar, escoltar, veure, etc. Després d'aquest parèntesi, podrem tornar a experimentar de veritat, podrem tornar a sentir, viure i gaudir de racons, aromes i plaers que trobem en espais propers al nostre». Una de les potencialitats de Catalunya són els seu cellers i vinyes. Per aquest motiu es convida els turistes a gaudir més que mai de l'enoturisme. També s'ha activat una pàgina web sobre enoturisme a la web de la campanya global de promoció turística, amb informació i suggerències enoturístiques per fer a Catalunya: https://escasateva.catalunya.com/experiencia/percebre-les-aromes-de-vins-que-perduren-a-la-memoria/.

D'altra banda, setze cellers de la Costa Brava han reprès l'activitat enoturiística. Els cellers han implantat mesures de seguretat i higiene i han aprofitat per introduir nombroses novetats a l'oferta enoturística de la destinació, com ara habilitar espais nous a l'aire lliure on fer tastos, potenciar les experiències gastrono?miques exclusives entre vinyes o impulsar els aperitius i barbacoes. Els cellers posen en valor l'enoturisme com a una de les activitats d'oci me?s recomanables i que me?s seguretat donen al visitant perquè la majoria de propostes es fan a l'aire lliure i en grups redui?ts o directament de forma personalitzada.