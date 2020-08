Banyoles exerceix de capitalitat amb l'Estany com a punt neuràlgic

Poques ciutats poden presumir de tenir un patrimoni natural com un estany. Banyoles és la capital del Pla de l'Estany, la darrera comarca de la demarcació gironina que es va crear. Concretament ho va fer el 1988 mitjançant un referèndum, ja que anteriorment pertanyia al Gironès.

L'estany de Banyoles és l'autèncit punt neuràlgic de la ciutat i tota l'activitat ciutadana pivota al seu voltant. Va ser seu dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992 i va acollir les proves de rem. Aquella fita va suposar tota una transformació urbana amb la construcció de la vila olímpica i la creació de la nova carretera de dos carrils. Les seves característiques naturals ha fet que l'estany hagi acollit nombroses proves esportives de gran nivell com ara el Campionat Mundial de rem de l'any 2004. També ha estat la seu de diveses proves esportives com campionats de natació en aigües obertes i cada any és també l'escenari de la celebració de la popular travessia a l'estany.

L'estany dona vida a Banyoles tot l'any. A banda dels recursos que ofereix en l'àmbit esportiu al voltant de l'estany hi ha molts atractius com ara el parc de la Draga amb un important llegat prehistòric que ara es pot visitar. També és un itinerari natural amb tota mena de flora i fauna. Al voltant de l'estany hi ha un gran carril per practicar esport, caminar o anar en bicicleta.

Banyoles té, segons les dades de l'1 de gener de 2020, 19.826 habitants de 70 nacionalitats diferents. Segons consta a la web municipal té una rica activitat cultural i d'oci i compta amb el Museu Darder, el Museu Arqueològic, l'Arxiu Comarcal, el Teatre Municipal, la Factoria d'arts escèniques, l'Auditori de l'Ateneu, la Biblioteca Comarcal, entre d'altres. Un dels punts patrimonials més importants és el monestir de Sant Esteve, fundat el 812 i destaca igualment l'església dels Turers, que data d'entre 1269 i 1333. La plaça Major és un dels centres de major actvitat comercial i popular i on hi ha diversos establiments de gastronomia. Destaca com a element cultural el festival Aphonica, el seu carnaval i també les festes majors d'agost i octubre.