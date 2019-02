L´energia fotovoltaica pren embranzida en llars i indústries

L'energia solar fotovoltaica per a autoconsum és la forma més econòmica i ecològica de generar electricitat a la nostra llar, edifici o nau industrial. Podem autogenerar amb energia solar fotovoltaica –totalment o parcialment– l'energia que consumim, a un preu més barat que el de compra de la xarxa elèctrica, i de forma 100% neta i sostenible.

La producció de les plaques fotovoltaiques està garantida pel fabricant durant 25 anys, i la seva vida útil es pot allargar més enllà dels 40 anys. Per tant, quan comprem una instal·lació fotovoltaica, estem comprant l'energia que podrem gaudir durant tots aquests anys. Així doncs, hem de començar a veure els nostres edificis com a generadors d'energia i no només com a simples consumidors. En aquest sentit, Ditecsa, empresa amb més de 40 anys d'experiència dedicada al sector de les instal·lacions i a l'enginyeria industrial, ha executat un projecte solar fotovoltaic per a autoconsum per a l'empresa Nàutic Center, S.A. de Roses, empresa dedicada a la reparació, manteniment i comerç d'embarcacions.

Des de la seva posada en servei a dia d'avui ha funcionat sense interrupció, contribuint en la generació d'energia, reduint les emissions d'efecte hivernacle i disminuint els costos energètics d'explotació de l'activitat.



Reduir la petjada ecològica

Entre altres serveis a empreses i particulars, Ditecsa ofereix un servei integral al món de l'enginyeria industrial. Ditecta realitza instal·lacions energètiques renovables sent especialistes en energia fotovoltaica. A més, l'empresa gironina també es preocupa del manteniment de la instal·lació dels seus clients ocupant-se de totes les gestions relacionades.

Segons expressa el propietari de l'empresa Nautic Center, Ricard Roig: «Des de fa molts anys tenim clar que volem reduir la nostra dependència de fonts energètiques contaminants, així com reduir la nostra petjada ecològica. L'energia solar fotovoltaica per a autoconsum ens permet la producció d'energia neta i renovable al 100%», i afegeix: «Volem que els nostres clients vegin i reconeguin el nostre compromís ambiental, així com també obtenim un notable estalvi econòmic en els nostres costos energètics».

Actualment, l'empresa també compta amb diversos vehicles 100% elèctrics que s'alimenten de la producció fotovoltaica.

Ara, després de dos anys d'iniciar l'aventura energètica, Nàutic Center, S.A., de la mà de l'empresa Ditecsa, té la previsió de realitzar dos projectes solars fotovoltaics més. Un és el de l'ampliació de la instal·lació existent per completar amb plaques solars tota la teulada de la nau industrial. «El nostre objectiu amb aquesta ampliació és poder arribar, en molts moments del dia, que el 100% de consum de la nostra instal·lació provingui de la producció solar fotovoltaica» comenta Roig.

El segon consisteix en la cobertura d'una altra teulada amb una instal·lació solar fotovoltaica per a venda i abocament de la producció a la xarxa elèctrica, tenint en compte que gairebé totes les superfícies són susceptibles de poder-hi instal·lar solar fotovoltaica, oferint una rendibilitat econòmica assegurada.

«I ara, amb Ditecsa, també miraré de posar fotovoltaica per a autoconsum a casa meva», rebla somrient Ricard Roig.

Així doncs, a mode de conclusió, queda palès que el desenvolupament de l'energia fotovoltaica en el sector industrial, terciari i domèstic ens porta cap un nou model de societat energètica.