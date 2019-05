«Escape Rooms» de Girona que no pots perdre't

Encara no has participat en cap "escape room"? O potser ja n'ets fan? Si t'agrada resoldre enigmes estàs de sort perquè pots trobar ben a prop de casa diferents opcions del joc d'entreteniment de moda que arrasa a tot el món.

Et proposem cinc reptes que hauràs de superar amb els amics o la família mentre passes una estona divertida, intrigant i emocionant fins al final. Llegeix atentament les propostes que et suggerim i deixa't sorprendre.

Imagina

Els jocs d'escapisme estan en constant evolució, les sales es reinventen i apareixen alternatives als jocs "clàssics", amb temàtiques més aventureres i trepidants.

A Imagina han dissenyat dos "escape" rooms" revolucionaris a Girona. El primer és un "escape room" a les fosques, on haureu de viure una experiència única guiant-vos per mitjà dels vostres sentits. Una experiència immersiva i sensorial que us farà viure aquest joc d'una manera com no l'heu viscut mai abans. La segona sala és un "escape room" d'aventura, on l'adrenalina, la diversió i els riures estan garantits per tothom!

Estigues pendent a la seva pàgina web, on aviat obriran el calendari de reserves. No t'ho perdis!

Xarai Experience

A Xarai Experience creuen que, de vegades, les persones necessitem sortir de la nostra vida quotidiana, visualitzar-nos en espais nous, diferents, llunyans o imaginaris. Busquen de forma incansable oci de qualitat que ens faci allunyar-nos de la rutina, alhora que comparteixen experiències amb les persones del nostre entorn. Si ets proactiu, decidit, espontani i vols viure experiències inoblidables, t'estan buscant!

Els nervis a flor de pell, tensió a l'ambient, llum, música i festa... us heu de concentrar.

Després d'anys heu decidit tornar al Xarai, però en el millor moment de la nit hi ha un incident que ho capgira tot€ Sereu a temps de sortir de The Club abans que el desastre arribi?

Play2Escape

T'apassiona la història i tots els misteris que l'envolten? Si tens ganes de viatjar al passat i ser-ne protagonista et proposem el teu "escape room" ideal.

El Tractat de Versalles, que podràs trobar a Play2Escape.

Al juny de 1919 un grup de diplomàtics aliats es dirigeixen al Palau de Versalles per signar el tractat que posarà fi a la Primera Guerra Mundial. T'atreveixes a formar part de la història? El Tractat de Versalles ofereix diferents nivells de dificultat. És ideal per grups que encara no s'han atrevit a fer cap "escape room" i també el gaudiran aquells que estan acostumats a viure aquest tipus d'experiències.

Estàs a punt per superar el repte?

Escapis

L'experiència és sinònim d'èxit. Cinc anys d'emocions per a totes les edats, des dels més grans fins als més petits, amb diversió assegurada. Si tens ganes de compartir una bona estona amb els amics o la família no t'ho pensis més i vine a Escapis.

Escapis és el primer escape room obert a la província de Girona. Des de 2014 ofereix dues sales amb dificultats diferents aptes perquè tota mena de jugadors puguin iniciar-se al món dels "escape rooms". Resol la casa dels enigmes o escapa de l'escola en un joc en què hauràs de resoldre més d'un enigma a la vegada, trobar l'examen secret i escapar-te abans que el director t'enxampi. Pensa, busca, dedueix i participa en una experiència diferent.

Escapa't Lloret

Escapa't Lloret és un "escape room" molt artesanal on podreu gaudir tant amb amics com amb la família de grans aventures. Podreu viatjar en el temps durant una hora per recuperar uns documents molt importants, o gaudir a la nova sala que estan a punt d'obrir on us convertireu en uns lladres disposats a robar la caixa forta d'una discoteca molt famosa.

Dins del joc és important la lògica i l'enginy. Entre aquestes quatre parets cal trobar claus, fer trencaclosques, investigar, resoldre enigmes i obtenir combinacions o objectes. Cada joc està ambientat en un espai diferent i es pot gaudir de múltiples històries. És una experiència interactiva, però alhora 100% real, inspirada en els videojocs i pel·lícules. Només cal que utilitzis el cervell i l'enginy!