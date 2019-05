Campus Natura: formació naturalista al Càmping Castell Mar

17.05.2019 | 12:08 Un artículo de agnès santos

El Castell Mar és un càmping que es troba dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà a Castelló d'Empúries, al nord est de Catalunya. «Vam pensar que el principal atractiu del càmping és que estigués tot molt lligat a la natura: estar dins el parc amb els ocells, que la gent hi pogués anar amb el seu gos i a la llarga amb el seu cavall.» explica el director, Jordi Sargatal.

A finals dels 80 ja s'organitzaven cursos de natura al mateix càmping i van donar molts bons resultats. Molta gent que va sortir d'aquests cursets a dia d'avui es dedica al sector de la natura, per exemple, el pintor Toni Llobet va començar a pintar al curs de dibuix naturalista d'aquest càmping i ara es dedica a pintar «naturalesa il·lustrada.»

Arrel d'aquest record, tot i que es van deixar de fer, ara el càmping vol recuperar-los. El gran avantatge dels alumnes que participen en aquests cursos és que, tot i que vinguin de prop, es poden allotjar al càmping i fer el curs sense haver de desplaçar-se. L'empresa ofereix diferents promocions pels que triïn aquesta opció. Tots els alumnes gaudiran d'allotjament gratuït en parcel·la i descompte en les mobilhomes. El càmping a més, ofereix menús especials i pensió completa pels alumnes i acompanyants.

Aquesta és la primera edició que es fa com a campus. L'any passat ja es van fer uns cursos de prova. Aquest any és el primer cop que s'inauguren amb el nom de Campus Natura.

Els cursos estan oberts a tothom. «Al càmping treballem per a restablir i mantenir l'equilibri natural de l'ecosistema que ens acull. Els nostres biòlegs vetllen diàriament perquè l'entorn natural d'aquesta àrea pugui créixer i desenvolupar-se al seu ritme. Fauna i flora troben aquí un santuari de protecció.» explica la coordinadora, Judit Figueiras.



Iñaki Relanzón.

L'objectiu d'aquests cursos és aprofitar el poder de seducció ambiental que té el parc dels aiguamolls. I el punt fort pels clients és el de poder gaudir de la infraestructura del càmping i aprofitar el galliner, els caus de conill salvatge, seguir rastres o veure els ocells del voltant.

Per participar en aquests cursos cal fer una inscripció prèvia al web www.campusnatura.org o via Whatsapp al 620 27 39 55.

Animació naturalista

Enguany tenir inquietud per la natura ha estat un requisit de selecció pel personal d'animació.

El campus natura ho engloba tot, a part dels cursets de cap de setmana també és la pròpia animació del càmping que estarà sota aquest format del campus.

S'ha dissenyat un programa d'animació naturalista pels clients allotjats durant la setmana, i el programa de cursos pels que vinguin només al intensius de cap de setmana. Hi haurà activitats diferents per nens i adults. Es proposen cursos per a fer també la familia sencera.

Una de les idees que aplicarà l'animació és que cada nen aconsegueixi un "carnet d'agent naturalista" quan hagi assolit les missions naturalistes que se li proposen: conèixer els 10 ocells bàsics que es poden trobar al parc, conèixer els insectes 0 les 10 plantes més freqüents.

Les activitats de natura per a gent no allotjada al Castell Mar es faran durant els mesos de maig, juny i setembre. Al juliol i l'agost es durà a terme només el programa d'animació naturalista pels clients del càmping, ja que aquests dos mesos és quan el càmping està més ple i hi ha menys fauna. Durant el mes de maig també hi haurà animació per les escoles que fan estades naturalistes al càmping. Aquestes estades, per la ubicació del càmping suposen un abaratiment important dels costos de transport per les escoles.

Càmping Castell Montgrí

L'empresa Mascort també és la propietària d'un altre càmping situat a L'Estartit, el Càmping Castell Montgrí aprop del Parc Natural del Montgrí i les Illes Medes. Una visió de futur és la d'implantar aquests cursos a aquest càmping, tot i que així com el Castell Mar està dins dels aiguamolls, el Càmping Castell Montgrí està tocant a la vora del Parc Natural, però no està ben bé dins. Té unes dimensions tan grans que és més complicat fer aquest tipus d'activitats. Actualment compta amb una granja i es realitzen rutes a peu diàries, però per ddimensions, és molt més fàcil gestionar aquestes coses al Castell Mar. Com a prova, de moment, es farà només al Castell Mar. Però a tots dos es fomentarà que l'animació estigui cada cop més enfocada a la natura.

Docents especialitzats

L'equip de docents del campus està format per persones motivades per temes de natura.

La persona responsable és la Judit Figueiras i el biòleg és l'Arnau Sargatal. Ells dos són els que gestionaran tots els cursos, però hi haurà altres monitors.

Comptaran amb en Jordi Sargatal, director del càmping, com a ambientòleg i ornitòleg reconegut internacionalment i director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà durant vint anys; el fotògraf professional especialitzat en fauna i paisatge, Iñaki Relanzón, que és col·laborador habitual de National Geographic o New York Times i Tanja Lutteropp, terapeuta i fundadora de Personimals un centre de teràpia, educació i osteopatia per a cavalls, gossos, gats i persones, entre d'altres.

De moment, ja hi ha uns quants inscrits. Els cursos més demanats són el Curs de Foto trampeig, a càrrec de Frédéric Salgués, el d'Identificació d'Aus i el d'Ensinistrament de Gossos. També es faran cursos de Vídeo de Natura a càrrec de Jep Cunill, amb descompte pels socis de l'Associació d'Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (APNAE).

Amb el temps la idea de l'empresa és fer-ne d'altres de coneixement d'insectes i plantes. I anar augmentat l'oferta de cursos i també oferir-ne a les empreses.

El que fa destacar aquests cursos d'altres és que es fan insitu, normalment es solen fer en aules i per fer el treball de camp els alumnes s'han de desplaçar. Aquí la classe teòrica es pot fer al mateix Parc dels Aiguamolls, on també es realitza la part pràctica.