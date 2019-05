Llocs originals on casar-se

Cada vegada pels casaments es deixen més enrere les tradicions innovant en diferents espais que compleixin amb els requisits i que facin destacar la celebració oficial més important de la parella.

El món dels casaments viu una constant evolució per trencar amb la tradicionalitat. Fa anys enrere semblava impensable la celebració d'un casament fora de l'església i a dia d'avui els espais a l'aire lliure, com els jardins, camps o platges, són els més triats i preferits per a la majoria de les parelles, així com les masies rurals.

També ha destacat molt casar-se al terrat dels hotels, que ja comencen a ser una llarga llista els que han habilitat l'espai per a aquestes celebracions. Per a molts l'ambient que es pot crear en aquest espai és molt màgic i no es limita a un sol tipus de parella ja que cada hotel ofereix un estil de rooftop diferent. S'hi celebra tant la cerimònia oficial com el banquet i el ball de després. Aquest estil de casament trenca amb els estàndars, de la mateixa manera que casar-se en un càmping és també una aposta per trencar amb el convencionalisme.

A Espanya hi ha una forta tradició campista i alguns càmpings comencen a agafar el timó en aquest sector, sent una idea perfecta per dur a terme una celebració informal i que dura més d'un dia. Hi ha càmpings que ofereixen diferents espais per fer la cerimònia, el banquet i la festa. Com també per quedar-s'hi a dormir des de tendes de campanya, a parcel·les per als que tinguin autocaravana o bungalous; de la mateixa manera que pot fer-se en un càmping de muntanya o platja, depenent de l'estil de la parella.

Però l'originalitat no s'acaba aquí i és que també pots triar casar-te a l'alta mar. El BlueMagicCat Barcelona posa a disposició dels nuvis diferents vaixells de lloguer de la companyia Chartersbcn. Una de les propostes que aquesta iniciativa ofereix és la sortida per veure l' skyline de la ciutat, una escena perfecta per a una celebració íntima i plena d'encant.

Si el que busqueu és casar-vos en un lloc màgic per les seves bones vistes i on poder desconnectar de la rutina , una bona opció és el Mirador de les Caves del grup Cal Blay, que ofereix un jardí amb vistes a Montserrat al Penedès. Podràs celebrar la teva cerimònia en un espai romàntic envoltat de l'encant de les vinyes. A més, compta amb una caseta de fusta equipada on passar la nit de noces.

Hi ha molts altres espais singulars on celebrar el teu casament, com per exemple el palau modernista Torre del Remei a Bolvir; la casa senyorial Sentromà edificada sobre una antiga vila romana a Tiana o el castell de Peralada, un lloc màgic envoltat de jardins ple d'història, que compta amb una església i un claustre gòtic.