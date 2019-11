Trucs per purgar els radiadors de la calefacció

Amb l'arribada del fred i les baixes temperatures, és el moment de revisar el funcionament dels radiadors que tenim a casa. En alguns casos, l'acumulació d'aire sobrant en els conductes dels aparells fa que l'emissió de calor no sigui homogènia, el que a més de pèrdua d'energia aprofitable provoca una despesa innecessària en la factura.

En què consisteix el purgat dels radiadors? Bàsicament, en eliminar aquestes bombolles d'aire, que comporten riscos per als aparells quan aquests s'encenen. Molts sistemes moderns de calefacció compten amb un purgat automàtic, però altres necessiten un purgat manual. Aquestes bosses d'aire es produeixen durant la primavera i l'estiu, quan la instal·lació està en desús. Per això, quan s'aproxima el fred, és convenient saber com fer la purga per evitar aquests problemes en la calefacció.

Primer de tot cal comprovar si en els conductes del radiador es produeixen sorolls. Si no es poden escoltar, convé tocar l'aparell i veure si la part superior està més freda que la inferior. Aquests senyals ens poden indicar si el radiador necessita ser purgat i convé comprovar-ho uns dies abans que encenguem sistema general de calefacció i així evitar qualsevol ensurt.

Calefacció SHUTTERSTOCK



Un cop comprovat l'estat del radiador i que existeixen aquestes bosses d'aire, cal començar amb el procés de purgat. Això s'ha de fer sempre amb la calefacció apagada. Una vegada que el radiador estigui fred, les acumulacions d'aire queden a la part alta del radiador. És recomanable començar pel radiador que estigui més proper a la caldera, ja que així se segueix el flux natural de l'aigua.

A continuació, convé col·locar un recipient sota la clau, ja que aquí caurà l'aigua del purgat. La clau de la vàlvula es pot girar amb un tornavís. Un cop obert el radiador, començarà a sortir tant aigua com aire, probablement amb mala olor per l'efecte del temps. Una vegada que l'aigua surt amb un raig fluid, uniforme, això significarà que ja ha sortit tot l'aire. Aquests passos han de ser executats en la resta de radiadors de la casa.

Si, un cop desenvolupat tot aquest procés, el radiador segueix sense emetre calor de manera correcta, pot ser que passi que el sistema general no està equilibrat. Per corregir aquesta situació, cal acudir als detentors, una clau de sortida de l'aigua que se situa en la part inferior del radiador. Si hi ha una zona de la casa que necessita més calor, es pot tancar un detentor en una altra part i obrir una mica més el situat en l'espai en què necessitem aquesta calefacció.