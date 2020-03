La importància de tenir sempre la maquinària agrícola en condicions

La maquinària agrícola és indispensable per treballar en determinats camps de conreu. Tenir totes les eines en bon estat i a punt és indispensable per obtenir un bon rendiment. El mercat s'ha modernitzat molt durant els darrers anys i els canvis tecnològics també han arribat al camp i al món de la pagesia.

Però darrerament hi ha una qüestió que preocupa molt al món de la pagesia. Unió de Pagesos ha denunciat que el 40% dels arreus agrícoles ja no es poden fer servir després d'una nova instrucció del Ministeri de l'Interior que els considera vehicles. Això genera molts maldecaps entre els treballadors agrícoles. En aquest sentit, el sindicat ha denunciat a través d'una nota que una nova instrucció de la Direcció General de Trànsit, dependent del Ministeri d'Interior, des del 21 de febrer passa a considerar vehicles tots els arreus que necessitin una roda de suport per desplaçar-se, com arades, grades, corrons, cisells, subsoladors, màquines de sembra directa, etc., i que no vagin suspesos.

Aquest tipus d'aparells suposen aproximadament un 40% del total dels arreus agrícoles, segons es posa de manifest en el comunicat.

Aquesta instrucció, que passa a considerar els arreus com a màquines agrícoles remolcades, i que, segons Trànsit, s'ha pres per adaptar la definició d'arreu a la normativa europea, comporta que a partir d'ara tindran les mateixes obligacions que la resta de maquinària agrícola a l'hora de circular per les vies públiques i els caldrà estar homologats, matriculats, inscrits al Registre Oficial de Maquinària Agrícola, disposar d'assegurança i haver passat la ITV prèviament; si no, hauran de ser transportats dins d'un remolc, segons recull textualment la nota d'Unió de Pagesos.

En aquest sentit, UP assegura també que, fins ara, «tots els arreus agrícoles que s'usen per al treball del sòl i per a tasques de preparació de la sembra, independentment de si anaven suspesos, semisuspesos o remolcats, no es consideraven vehicles» i recorden que fa quasi tres anys des de la Unió Europea ja van endurir les normes d'homologació de la maquinària agrícola. Aquesta situació ja s'està donant ara quan s'està

sembrant i es pot complicar més properament. Davant d'aquesta nova «trava injustificada a l'activitat agrària», el sindicat ha demanat una reunió urgent amb el director general de Trànsit estatal, Pere Navarro, per tal que es faci una rectificació i, alhora, estudia com pot fer-hi front la pagesia jurídicament en cas que no hi hagi rectificació per part del Ministeri de l'Interior.

Però per al sindicat encara és més «inadmissible haver publicat la instrucció sense cap moratòria per aplicar-se, ja que a part del sobrecost que implicarà l'adaptació, en molts casos aquesta maquinària la fa el ferrer del poble i és d'impossible homologació». A més, s'hi sumarà el «lucre cessant que patirà la pagesia per no poder realitzar les tasques de preparació del sòl ni la sembra en el moment que cada agricultor consideri adient, atès que no és possible efectuar d'un dia per l'altre un procés d'homologació».