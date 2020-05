Una recerca detecta un gat amb coronavirus asimptomàtic i sa

Un projecte pilot de recerca ha detectat un gat asimptomàtic i sa infectat per coronavirus SARS-CoV-2 i l'amo del qual patia la malaltia de la Covid-19, que segons les dades dels responsables del treball podria ser el primer d'aquestes característiques que es troba a Europa.

Aquest gat de raça europea, que continua sa, és propietat d'un malalt de coronavirus que estava ingressat, ha confirmat a l'Agència Efe el cap dels Departaments de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Sant Pere de Logronyo i del Centre de Recerca Biomèdica de La Rioja (CIBIR), José Antonio Oteo.

La troballa es va produir dins d'un projecte pilot de recerca liderat per Oteo i desenvolupat del 8 d'abril al 4 de maig amb 23 animals de companyia de persones malaltes de coronavirus a La Rioja.

Es van estudiar dotze gossos, vuit gats, dos conills i un cobai, als quals els seus propietaris van prendre algunes de les mostres necessàries en aquest estudi seguint els consells que els investigadors els van fer arribar en un vídeo gravat per ells mateixos.

La infecció es va trobar en la mostra en boca realitzada a un dels gats, que estava asimptomàtic i que "continua perfecte, sa", ha afegit. "Això vol dir -ha subratllat- que els animals de companyia es poden infectar de les persones malaltes i, com a tal, hem de protegir-los".

També ha subratllat que "ningú ha demostrat que els animals de companyia puguin ser una font d'infecció per als humans", però "cal continuar investigant". En aquest sentit, Atalaio insisteix: "Probablement, no tenen suficient càrrega viral com per infectar-nos, però cal generar informació quan apareix una infecció emergent nova", com ha ocorregut amb la COVID-19.

Ha reconegut que sí que el preocupa el que s'està comunicant sobre els visons, amb relació a la possibilitat que poguessin ser una font d'infecció per als humans. Aquest investigador, un dels majors experts del món en les malalties transmeses per paparres, ha precisat que, quan apareix una malaltia nova, una infecció emergent, cal generar coneixement.

Atalaio ha assenyalat que d'aquest projecte pilot no es poden obtenir moltes conclusions, però sí que els felins poden emmalaltir. "Nosaltres podem infectar a les nostres mascotes", ha assegurat, per la qual cosa ha instat a "anar amb compte quan un està malalt i no exposar-les a les nostres secrecions".

A més, ha instat a "protegir als nostres animals de companyia, cuidar-los i seguir les normes d'higiene, com amb les persones", ha insistit.