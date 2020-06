Les patates que triomfen en xarxes socials: "Es fonen a la boca"

Si ets dels que prefereixen no fregir patates, aquesta recepta és una opció diferent per guarnicions que és impagable. S'anomenen les patates que es fonen a la boca i triomfen a Pinterest i altres xarxes socials. Encara que requereixen gairebé una hora de forn, el resultat val la pena: queden suaus i saboroses, segons qui les han provat.

Ingredients:

patates

mantega

Sal i pebre

all

julivert fresc

Elaboració

Les patates van senceres per la qual cosa cal començar per rentar-les bé i treure qualsevol imperfecció que puguin tenir a la pell. Un cop rentades, es tallen en làmines amb un dit de gruix aproximadament. El següent pas és preparar el guarniment d'aquestes patates. En un bol posar uns 50 grams de mantega i donar-li un cop de calor al micro per poder treballar-les. A continuació s'afegeix l'all picat molt fi i les espècies. Es poden posar diferents espècies però el julivert fresc ben picat li dóna un toc espectacular a la recepta. Se salpebra la barreja i es remou per incorporar-ho tot.



És moment d'enfornar. Es col·loquen les patates en un recipient de forn, es col·loca per sobre la salsa que hem preparat i s'enforna uns 40 minuts (fins que quedin toves) a uns 180 graus.