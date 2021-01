L'origen del Carnestoltes es remunta a fa més de cinc mil anys. Temps més tard, els romans i els grecs també ho van acabar adaptant a les seves cultures. L'església, lluny de poder acabar amb aquesta celebració, es va veure obligada a incloure aquesta festa en el seu calendari i va establir la paraula "Carnem Levare" (Carnestoltes) per a definir-la, que significa literalment, treure's la carn o acomiadar-se de la carn. Tot això per definir una setmana en la qual s'accepten tots els excessos per a després començar una altra de recolliment i purificació, la Quaresma, que prepari el cos i l'ànima adequadament per l'arribada de la Setmana Santa.



Curiositats del Carnestoltes

Potser la més significativa és la que fa referència a la data en què se celebra. I és que aquesta es tracta d'una festa mòbil que mai coincideix en els dies, ja que depèn directament de la tradició cristiana. El diumenge de Resurrecció és el dia que marca tota la resta de la celebració.

Per a calcular-ho, funciona de la següent manera:

Tal com estableix l'església, el Diumenge de Rams es fixa segons el calendari lunar, establint-se que aquest ha de ser el diumenge de la primera setmana de primavera en la qual hi hagi lluna plena. A partir d'aquest dia, es resten els 40 dies destinats a la Quaresma (que representen els dies que Jesús va estar al desert en dejú), i d'aquí surt la data en què ha de celebrar-se aquesta festivitat.

Però no és l'única que trobem. Altres curiositats són per exemple: