Disfresses senzilles i barates amb: capses de cartó

S'acosta Carnestoltes i tornem a plantejar-nos el dubte de quina disfressa triar. Als nens els hi agrada molt disfressar-se... i per què no admetre-ho, també a molts adults. A les botigues estem farts de veure any rere any les mateixes indumentàries, les quals, a més de ser costoses en alguns casos, suposaran haver de veure a uns quants nens idèntics als nostres fills o a nosaltres mateixos. En aquest article, intentarem donar algunes idees sobre disfresses que podem fer nosaltres amb materials molt senzills com són una capsa de cartó, pintura i cartolines. A més d'econòmics, ràpids i senzills de fer, tenen altres avantatges: li donarem una segona vida a alguns materials i ens ssegurarem que no hi haurà dues disfresses iguals.

A més, passarem una bona estona confeccionant-les, i són aptes per a compartir en família.



DE RUBIK

Tant tancat i completat, com desmuntat, el cub de Rubik és una opció molt original. Tan sols necessitarem una caixa completament quadrada, realitzar un forat per al cap i dos per als braços i treure la part inferior. Amb cartolines o qualsevol altre material, realitzarem els quadrats de colors i enganxarem.



PEÇA DE LEGO

Un joc que agrada a tots els nens per igual. Podem vestir-los amb un maillot d'un sol color, o posar samarreta i pantalons uniformes, i muntar amb una caixa la peça, que en aquest cas, serà de forma rectangular. Amb gots de plàstic o tàpers (que siguin de la mateixa grandària) enganxarems. Un cop acabat, pintarem del color que vulguem.



DE BRICS

Sigui de sucs, de llet o de qualsevol altra cosa que se'ns ocorri, els brics, amb canyeta incorporada, són molt fàcils de fer.



CUBELL DE CRISPETES

Li donarem a la caixa la forma de l'envàs de les crispetes de blat de moro i la pintarem a ratlles vermelles i blanques. En la part superior, enganxarem crispetes per a fer-ho encara més real.



GALETES DE GINGEBRE

El Nadal acaba de passar... Però per què no aquesta disfressa de galetetes? Fàcils i ràpides, perquè a més, no tindrem molt a pintar, doncs podrem mantenir el color original de la caixa.



SEMÀFOR

Amb una caixa allargada pintada de groga, només haurem d'afegir uns cercles de colors de cartolina. Per al fons, millor vestir de negre o plata, simulant el pal.



ROBOT

Una disfressa de sempre, però que contínua sent de les favorites dels nens. Aquí potser hi ha una mica més de treball amb els detalls, però l'execució contínua sent fàcil. Tan sols es tracta d'anar superposant caixes. Pots pintar les capses de gris plata o bé, folrar-les amb paper d'alumini.

Tan sols fa falta imaginació, perdre la timidesa i ganes de passar-ho bé.