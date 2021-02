La recepta per fer magdalenes de xocolata sense sucre en només uns minuts

Cuinar s'ha convertit en aquests moments en un hobby per a molts que es creien maldestres per a la cuina i en un salvavides per a uns altres, que han trobat una manera de passar l'estona sols o en família durant l'estada a casa. Dins de les milers de receptes que podem trobar, existeixen algunes que són capaces de sadollar el nostre apetit llaminer al mateix temps que aconseguim mantenir la línia i evitar guanyar aquests odiosos quilos de més.



Et proposem una deliciosa recepta de magdalenes doble xocolata que podràs elaborar en pràcticament 20 minuts i que no té gens de sucre. El compte foodtropia, que compta amb gairebé 200.000 seguidors proposa aquesta deliciosa i divertida receptes, ideal per a preparar amb els més petits de la casa.





Ingredients per a 8 magdalenes:

2 plàtans madurs.

10 cullerades de flocs de civada per triturar i fer-los farina o directament 10 cullerades de farina de civada.

50 gr d'ametlles crues per triturar o farina d'ametlla.

2 cullerades de cacau pur en pols desgrassat.

4 dàtils medjoul.

2 ous.

xocolata 85% cacau.

una culleradeta de llevat.

Opcional: un raig de llet o beguda vegetal per alleugerir la massa.

El primer que hem de fer ésper a convertir-les en farina. Una vegada que ho tinguem, les reservem en un bol cadascuna. A continuació,El següent pas és barrejar la massa que ens has quedat amb la farina de civada i d'ametlles que vam fer anteriorment. Posteriorment empolvorem el cacau en pols i removem bé la mescla.El següent passat és afegir una culleradeta de llevat. Després, amb un cullera, afegim les magdalenes a un motlle. L'ideal és ruixar molt lleument aquests motlles amb una mica d'oli perquè greixi bé la mescla.Com a afegit opcional, es pot posar damunt de cada magdalena un petit tros de xocolata (com més alt sigui el seu percentatge, menys sucre tindrà i més sa serà per a nosaltres).Finalment, enfornem les nostres magdalenes en el forn durant 20 minutos i a temperatura 180 graus. Bon profit!