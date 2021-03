Rescaten una jove que es va enganxar en una antena en caure des de la terrassa en una festa il·legal

Un equip de la Policia Municipal de Madrid ha rescatat aquest cap de setmana a una jove de 20 anys que va quedar enganxada en una antena en caure des de la terrassa d'un pis on feia amb unes amigues una festa il·legal, ha informat a EP un portaveu del Cos Local.

Els fets van tenir lloc al voltant de la 2 de la matinada d'aquest dissabte en un pis de la quarta planta de la plaça de la Reverencia, al madrileny districte de Ciutat Lineal. Allà celebraven quatre amigues una festa consumint alcohol i substàncies estupefaents. Per causes que es desconeixen, una d'elles va sortir a la terrassa i de forma inconscient o per accident va caure, quedant enganxada a una antena parabòlica de la tercera planta.

Fins al lloc va acudir una patrulla de la Policia Municipal, que va comprovar que la noia estava en una situació precària a la terrassa del tercer, un habitatge on actualment no hi viu ningú. Per això, van demanar permís a la seva veïna per accedir-hi des de la terrassa. Allà van immobilitzar a la jove amb un grilló i van cridar als Bombers i els sanitaris de Samur-Protecció Civil.

La noia va ser rescatada finalment pel mateix habitatge, un cop obert pels Bombers. A continuació, va ser assistida pels sanitaris, que la van traslladar sense ferides importants a l'hospital Ramón i Cajal de Madrid amb pronòstic reservat per a la seva valoració mèdica, ha indicat una portaveu d'Emergències Madrid.