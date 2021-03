Esmorzars saludables per perdre pes

La millor manera de començar el dia és amb un esmorzar saludable i equilibrat, que ens aporti l'energia suficient per afrontar la jornada, però que no ens ompli de calories.

Et proposem algunes opcions d'esmorzars amb els quals quedar-nos satisfets. La clau és utilitzar ingredients naturals i oblidar-nos del tot del sucre.



Flocs de civada amb llet. Millor si és desnatada o semi. També pots plantejar-te substituir la llet de vaca per altres d'origen vegetal com la de soja, la d'arròs o la de civada. Iogurt desnatat amb cereals o fruits vermells. Aquestes fruites a més de ser boníssimes, tenen antioxidants i moltes altres propietats beneficioses per a l'organisme. Torrades de pa de sègol. Simplement amanides amb una mica d'oli d'oliva verge extra, o acompanyades d'alvocat, ou dur, salmó fumat, formatge fresc o gall dindi. Hi ha moltes opcions a triar. Una peça de fruita sempre és una bona alternativa. Si l'acompanyem d'una infusió, serà l'esmorzar perfecte. Torrada integral amb una rodanxa de tomàquet i ruca. Smothies de verdures i fruites.



Totes són opcions que pots anar combinant i que són ideals tant per esmorzar, com per a prendre-les a mig matí si la gana apreta.