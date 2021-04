Els millors aliments per obtenir vitamina D i mantenir-nos en forma

La vitamina D és un nutrient de gran importància per al nostre organisme. Podem sintetitzar-la a la pell mitjançant la radiació solar, però també és recomanable obtenir-la a través de la dieta.

La vitamina D és un micronutrient que si bé se la reconeix per contribuir a l'absorció de calci i cuidar dels nostres ossos, col·labora amb les defenses de l'organisme. Així mateix, la vitamina D afavoreix la cura de les nostres dents i resulta de gran utilitat per als nostres músculs, sent part important de la dieta quan busquem veure resultats amb l'entrenament.

D'altra banda, hi ha estudis que vinculen els seus baixos nivells a major percentatge de greix corporal i obesitat. Si volem veure'ns bé i estar en forma, no ha de faltar en el nostre cos.

Si no tens un lloc on exposar-te al sol almenys uns 15 o 20 minuts cada dia, els següents aliments rics en vitamina D poden ser els teus aliats:



Peixos grassos, és a dir, peix blau . Els exemplars que més vitamina D concentren són l'areng, el congre, el salmó o el verat.

. Els exemplars que més vitamina D concentren són l'areng, el congre, el salmó o el verat. Salmó fumat . És un peix gras que en la seva versió fresca també pot ajudar-nos, però després del procés de fumat resulta una font més concentrada de vitamina D.

. És un peix gras que en la seva versió fresca també pot ajudar-nos, però després del procés de fumat resulta una font més concentrada de vitamina D. Rovell d'ou . La porció central, groga i grassa de l'ou, és la que concentra vitamina D en elevades quantitats.

. La porció central, groga i grassa de l'ou, és la que concentra vitamina D en elevades quantitats. Oli de fetge de bacallà . És un dels aliments amb major proporció de vitamina D.

. És un dels aliments amb major proporció de vitamina D. Mantega . És el greix lacti que major quantitat de vitamina D.

. És el greix lacti que major quantitat de vitamina D. Llet, iogurt, formatges i semblants . Sobretot si són enriquits en aquest nutrient, ja que la llet és pobra en vitamina D en el seu format natural, i més si és desnatada.

. Sobretot si són enriquits en aquest nutrient, ja que la llet és pobra en vitamina D en el seu format natural, i més si és desnatada. Aliments d'origen vegetal enriquits. Pot ser una beguda vegetal, cereals de l'esmorzar o sucs envasats.



Ja saps, si vols cuidar-te més que mai mitjançant la dieta, et proposem incloure aliments rics en vitamina D en el teu menú habitual, de manera de cuidar la forma i la salut del teu cos.