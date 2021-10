Conèixer alguns senzills trucs de maquillatge t'ajudarà a aconseguir l'efecte que desitges. Un d'ells és, per exemple, utilitzar un producte amb diferents objectius. Alguns d'ells, a banda de comptar amb una funció principal, ofereixen propietats que permeten donar-los una altra utilitat. És el cas del corrector, un producte que, a banda d'ajudar a corregir ràpidament qualsevol imperfecció, com ulleres o granets, es converteix en un aliat indiscutible. Per això t'oferim els millors trucs per a treure profit al corrector.

Sonia Marina, la maquilladora en la qual confien celebritats com Ariadne Artiles, María Pombo, Eva González, Eugenia Silva, Sara Sálamo o Alice Campello, a més de creadora de la seva pròpia marca de maquillatge, sap que avui dia l'ús d'un bon corrector és molt més útil del que pensem, per la qual cosa ha decidit compartir 10 trucs que mai passen de moda.

10 trucs per treure tot el profit al teu corrector

1. Per tapar ulleres

"Un consell important és triar bé les tonalitats per a corregir els tons foscos de les ulleres. La finalitat no és posar molta quantitat per a cobrir-les, sinó neutralitzar-les amb eficàcia per a evitar posar excés de producte".

2. Com a il·luminador pel contorn d'ulls

"Des del llagrimer fins al final de l'ull i a tocs suaus, aconseguirem amplitud en la zona aixecant i obrint la mirada, triant un to o només mig, més clar que la teva pell".

3. Llum per als teus ulls

"Just en l'arc de la cella i un altre en el llagrimer, aquest efecte és espectacular quan ens fem un ull fumat amb ombres i acabem aplicant aquests dos punts de llum a l'ull"

4. Com a base d'ombres

"Aplica-ho per tota la parpella i et servirà com a prebase. Treballar amb ombres en pols ens aportarà més durada i, a més, ajuda a cobrir venes i zones fosques unificant el to i donant llum a la mirada".

5. Ens ajuda a corregir el nostre delineat

"Jo aplico una mica de corrector en un pinzell d'ulls bisellat, ajudant així a definir el nostre delineat, corregeix el traç i el defineix".

6. Per a crear el teu disseny de celles

"Aplica una mica de corrector en una brotxa bisellada, petita i plana per a definir les vores de la teva cella, just en el contorn de l'arc de la cella des del principi al final per a contornejar i aportar definició".

7. Dibuixa l'arc de cupido

"La coneguda línia superior de llavis que es defineix quan apliquem el perfilador. Això ens ajuda a crear la forma desitjada de la nostra boca, sobretot quan utilitzem colors forts per a ajudar-nos a perfeccionar el nostre contorn de llavis".

8. La coneguda Zona T

"La zona on més imperfeccions s'acumulen, ja que és una de les més delicades quant a l'aparició de granets, zones fosques, rojors i taques. Exactament les zones que abasten el front, aletes del nas i mentó, aplica el producte a tocs suaus amb la brotxa específica del corrector".

9. El truc de les galtes

"Si apliques un petit toc de corrector en el centre de les galtes just en el pòmul, és clau quan ens trobem enfront de pells brunes molt apagades, ja que aporta lluminositat al rostre. El to ha de ser un o mig punt més clar que la teva pell".

10. Per a contornejar el rostre

"Si volem un toc de contouring i donar profunditat a certes faccions, hem d'aplicar el corrector en aquestes zones que volem marcar sota l'os dels pòmuls, o bé septe nasal si volem realitzar algun tipus de correcció".