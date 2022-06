Després de dues setmanes de pentinats per a noces, primer per a núvies i després per a convidades, concloem la tríada amb un post sobre maquillatge per a noces. Després de triar l'estilisme i el pentinat, decidim el 'make up' que ens acompanyarà durant l'esdeveniment especial. Submergeix-te en aquesta oportunitat per agafar grans idees.

Saber escollir

Conèixer les tendències en maquillatge de noces ens donarà les claus per decidir amb més coneixement la nostra elecció en aquesta matèria. Per a la núvia, triar el maquillatge és una de les grans decisions entorn del seu estil, però per a les convidades també és una ocasió especial. En la cerca de la singularitat no hem de caure en l'excés, a risc de semblar que anem disfressades. Amb un estilisme atrevit i radiant, un make up basat en el menys és més serà una molt bona opció. El maquillatge ha d'anar en sintonia amb l'estil i els volums del disseny triat per a l'ocasió. És important crear sinergies i que l'aposta trendy i beauty parlin un mateix idioma.

També és essencial anar amb un maquillatge còmode, tenint en compte les altes temperatures amb les quals afrontem les cerimònies estivals. Ja sabem que són esdeveniments que s'allarguen moltes hores com per sentir-nos incòmodes. I sobretot el millor maquillatge per tu és aquell que millor representa la teva personalitat. Malgrat l'impacte d'unes certes tendències, per molt meravelloses que siguin, allò que no va amb tu mai serà una bona opció.

Preparar la pell

Perquè la pell llueixi radiant és fonamental una bona preparació amb productes de qualitat que treguin el millor de la bellesa natural i atenuïn els signes de cansament i l'aparença apagada del cutis. Una neteja profunda feta el dia anterior a casa amb un exfoliant o un tractament professional en un saló serà ideal per alliberar el cutis dels punts negres. Amb una pell neta en profunditat, els tractaments cosmètics penetren més i es millora la seva eficàcia. A més, és clau per aconseguir un efecte uniforme. També hi ha tractaments professionals especialment formulats per afrontar les nostres necessitats cutànies, i per exemple, bloquejar l'aparença apagada i fomentar la lluminositat. El mateix dia de les noces, podem afegir a la nostra rutina habitual un producte flash, que proporcioni un fabulós efecte bona cara. Ja veuràs l'efecte que obtens per al gran dia!

Les claus del maquillatge

Rostre radiant i pòmuls dolços

Demanem un cutis uniforme, de la mà de cosmètics que aportin cobertura i lluminositat. En un dia tan especial la cara llueix una aparença acaronada amb un maquillatge natural (que es fusiona amb el to de la pell). És important, com sempre, escollir el maquillatge fluid més adequat per a nosaltres, per evitar l'efecte màscara. Sobretot si les noces són de dia, aposta per un maquillatge amb SPF, ideal per aconseguir un resultat uniforme (que dissimuli les imperfeccions) i que creï un escut entre la radiació solar i tu.

Per assolir uns pòmuls dolços, pots apostar pels colorets en crema i molt lluminosos en tons naturals, com els rosats i préssecs. Aquests són ideals per les pells més fredes, mentre que les més càlides brillaran amb la gamma ocre, coral i bronze. Per aquelles que adoren sentir-se bronzejades i ho estan, els pols de sol seran un gran aliat, com assenyala la maquilladora Kyrana Gallego. L'experta Alicia Herráiz va més enllà i fa la seva aposta perfecta: cirera amb préssec, per unes galtes enrojolades amb bon aspecte.

El poder de la mirada

Les celles lleugerament poblades, marcades i definides són les més aclamades, per la qual cosa el microblanding i la micropigmentació tenen moltes seguidores. Tenyir les celles d'un color semblant al natural és una altra opció a tenir molt en compte per un dia especial. I és que, encara que a vegades no siguem conscients, unes celles ben treballades són unes aliades perfectes per treure la bellesa més gran de les nostres faccions. Això sí, el seu disseny ha d'estar adaptat als volums facials.

Les pestanyes són sempre les grans protagonistes de la mirada. Com indica Miriam Burgos, les extensions de pestanyes poden ser una tècnica molt afavoridora i compatible amb un resultat natural, si es realitza després d'un estudi previ de la mirada. El volum, el gruix i la longitud dependran de les necessitats de cada mirada. Aquesta opció, així com el tint de pestanyes, permet alliberar-nos del rímel i de la possibilitat que es corri en una jornada on les emocions estaran molt presents.

Les ombres irisades amb centellejos en tons daurats i càlids són ideals per aconseguir una mirada sofisticada i acompanyen els estilismes amb elegància. Si volem donar el protagonisme als deliniadors, les ombres transparents seran benvingudes, però aquests també poden passar a un segon pla en alguns rostres, que vulguin abraçar pigments més intensos.

El color del somriure

Els nude i els tons naturals com els corals, roses o empolsats amb textures cremoses per obtenir un somriure natural, no obstant això, carnós són els grans aplaudits entre els labials, sobretot en l'aposta beauty de les núvies. El millor aspecte s'assolirà amb un efecte glossy, que potenciï el volum i amb el qual el somriure llueixi en tota la seva esplendor. Les núvies i convidades més arriscades poden confiar en el clàssic vermell, que mai defrauda.