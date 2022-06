Encara que fa molts dies que estem vivint en un estiu avançat, aquest ja és aquí i és, per a molts, el tret de sortida per a anar a la platja. Per donar resposta a les teves preguntes sobre protecció solar, hem recollit les respostes de la doctora Estefanía Arredondo, directora mèdica del laboratori.

Per què quan arriba l'estiu la preocupació per la protecció solar creix?

És el moment de l'any en què augmenten les hores de radiació solar, així com l'exposició a aquesta, tant per les activitats que fem a l'aire lliure com per les hores que ens passem prenent el sol en piscines o platges. La preocupació apareix en pensar que només la radiació de l'estiu és perjudicial, que és a més quan més es veuen les cremades solars. No obstant això, aquesta preocupació hauria de ser present durant tot l'any, perquè com menys sol percebem, menys ens protegim i més s'acumula en la nostra pell. Aquest efecte acumulatiu és fins i tot més perjudicial, en estar relacionat amb l'aparició de lesions premalignes com les aqueratosis actíniques, o malignes com el melanoma.

És més important protegir-se a l'estiu que a l'hivern o quan està ennuvolat?

Al contrari, és igual de crucial. De fet, a causa de la falsa creença que el sol que rebem durant l'hivern no és perjudicial, els filtres solars es fan servir menys o no s'utilitzen, deixant que es produeixin els efectes nocius del sol sobre la nostra pell. És cert que durant l'estiu les hores de màxima exposició solar augmenten i la quantitat de radiació rebuda és major, però això no fa que sigui menys rellevant protegir la pell durant els mesos d'hivern, aplicant protecció solar diària en les zones exposades, com el rostre, amb protecció SPF 50, així com preparar la pell des dels mesos de la primavera i durant els mesos de màxima exposició solar mitjançant complexos vitamínics adequats i específics que actuïn com a quelants de radicals lliures, mantenint així la pell protegida i prevenint el fotoenvelliment.

Com saber quin índex de protecció solar utilitzar?

Com més gran sigui l'índex de protecció que utilitzem, menys efectes nocius del sol tindrem. No obstant això, el factor de protecció solar fa referència al mateix temps que ens protegeix. Per a calcular-ho només cal multiplicar aquest temps en el qual la pell podria estar exposada al sol sense cremar-se pel factor de protecció de la crema solar que facis servir. D'aquesta manera, si la pell d'una persona pot estar 10 minuts exposada al sol sense cremar-se i la crema solar és FPS 50, això ens donaria un resultat de 500 minuts d'exposició solar segura (10 minuts x 50 FPS = 500 minuts de protecció).

Com més alt sigui l'índex de protecció més protegeix?

No protegeix més, però sí que protegeix durant més temps. També cal tenir en consideració que el fotoprotector solar no només protegeix davant de la radiació UVB, sinó també davant de la UVA, i ha de comptar amb el segell CE en l'envàs, un identificatiu exclusiu dels productes sanitaris. Un producte sanitari té indicació, és a dir, és un preparat específic per al tractament d'una patologia en concret, ja que ha hagut de passar diversos controls per demostrar la seva eficàcia i seguretat en l'àmbit europeu. Per triar un fotoprotector adequat també influeixen altres característiques d'aquest, com la resta dels components, els excipients i el vehicle en el qual es troba: si és oli, crema, escuma... Els olis són emol·lients, per la qual cosa eviten l'evaporació de l'aigua, mentre que les cremes són hidratants i aporten aigua. Depenent del tipus de pell triarem l'una o l'altra, perquè una persona amb una pell molt seca es beneficiarà de fórmules amb oli, mentre que si té la pell més grassa, és preferible que faci servir cremes lliures d'oli.

Si s'utilitza un índex de protecció alt, evitarà el bronzejat?

No, això és un mite popular molt estès i, encara que és veritat que com més índex de protecció fem servir, més barrera farà en la nostra pell, fent-ho servir de manera adequada ens bronzejarem amb major protecció, encara que puguem trigar més temps. A més, en el bronzejat no només influeix l'índex de protecció, sinó també la quantitat de melanina que té la pell de cada persona, l'alimentació, la cura prèvia de la pell...

Quina quantitat de protecció solar cal aplicar perquè la pell estigui protegida?

Almenys cal aplicar protector solar sobre dos dits de la mà (crema estesa des de la gemma a la base del dit) dibuixant dues línies (equivalent a 2 mg/cm²), altres dos dits per a cada braç, dues cullerades per a l'esquena, altres dues per al pit i altres dos per a cada cama aproximadament.

Quan cal aplicar el protector solar? I cada quant temps?

És important que ho apliquem almenys 30 minuts abans de l'exposició solar inicial i que anem replicant-ho almenys cada 2 - 3 hores si és una exposició moderada. També cal fer-ho després dels refrescants banys estivals (que s'emporten gran part del protector amb ells), i quan fem esport i suem. L'ideal és aplicar el fotoprotector solar cada 2 hores, i utilitzar protecció SPF 50.

Quins actius s'han d'incloure en un protector solar, a banda dels filtres?

A més d'un filtre solar UVA/UVB, i que sigui resistent a l'aigua, són importants els components hidratants com l'àcid hialurònic de baix pes molecular, que hidrata la pell des de les capes més profundes, i ingredients calmants, com els betaglucans, que a més de ser un humectant que atreu l'aigua a les capes superiors de la pell, disminueix l'enrogiment o la irritació i és ric en antioxidants. També són molt interessants els actius calmants, cicatritzants, antiinflamatoris i reepitalizants, com la calèndula.