Estiu + calor = cervesa. És la beguda per excel·lència durant aquesta època de l'any perquè refresca. Si es tracta de triar la millor, les cerveses espanyoles copen el podi. És més: les sis millors del món són 'made in Spain'. No ho diem nosaltres, sinó els World Beer Challenge, un dels guardons més importants del món en el sector cerveser. L'èxit és tal que Espanya lidera el rànquing global de 2022 amb 4.523 punts, golejant a França (1.929 punts) i deixa en l'ostracisme al país per excel·lència de les birres, Alemanya (274 punts).

L'Estrella Damm d'Estrella és la millor cervesa del món, seguida de dos tipus de Hijos de Rivera SAU 1906, elaborades per 1906 Red Vintage. El quart lloc és per a una birra sense alcohol i espanyola, perquè després es digui que tenen un sabor diferent i dolent. Cal anar fins al setè lloc per trobar una marca internacional, com Ambree Trple Bio de l'empresa francesa Brasserie Cap D'0na. Totes elles estan premiades amb els màxims punts possibles (100). La primera alemanya està en el lloc 18: és la Braufactum Progusta de Radeberger Gruppe KG, que a més aconsegueix els 99 punts. La millor cervesa sense alcohol també és collita pròpia La màxima puntuació en cerveses sense alcohol en els World Beer Challenge també se la va emportar una marca espanyola. En concret, la San Miguel Magna Tostada 0,0. L'empresa explica en el seu web que es tracta de «la proposta cervesera més original en el món de les cerveses sense alcohol amb tot el saber de les maltes torrades». A més, el seu color vermell no passa desapercebut. Encara que és l'única 0,0 d'Espanya que ha aconseguit la puntuació màxima, no és l'única que s'ha emportat la medalla d'or en aquests premis. També ho han aconseguit altres cerveses sense alcohol: la 0,0 Tostada de Mahou (99 punts) i la San Miguel 0,0 (94 punts). Mentrestant, la San Miguel 0,0 Radler (amb llimona) s'ha emportat la medalla de plata, amb 89 punts. El mateix que la San Miguel 0,0 Manzana (87 punts). Un World Beer Challenge de rècord.