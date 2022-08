Les últimes tendències capil·lars parlen per si soles: els cabells curts ja no envelleixen, al contrari. Amb el tall adequat, una dona pot semblar fins i tot 10 anys més jove d’una sola vegada. No estem parlant de ciència-ficció, sinó de simples efectes òptics que realcen certes parts del rostre i minimitzen les imperfeccions. Un joc de moviments fluids i vivaços caracteritza els talls de cabells curts més bonics i de moda per a l’estiu 2022.

El color també hi jugarà un paper important. Les últimes tendències confirmen el triomf dels tons vius també per a la temporada d’estiu vinent. Per a qui no els agrada el tint, però volen aclarir el seu color i ocultar el rebrot i els cabells blancs, el mercat ofereix diverses alternatives. Alguns estratagemes no només cobreixen els cabells amb meravellosos colors, sinó que també els nodreixen en profunditat.

Trobar el color adequat, però també el tall correcte per a cada dona i a cada edat, no és certament un passeig. A més del gust personal, cal tenir en compte una sèrie de factors. La conformació del rostre i el tipus de cabells, per exemple, són elements als quals el perruquer haurà de prestar molta atenció. D’altra banda, és millor sortir de la perruqueria amb un tall que ens realci, que amb l’última moda que no ens fa justícia.

Per a l’estiu del 2022, tanmateix, estem assistint a un veritable canvi d’estil. Les tendències es casen cada vegada més amb línies de moda però fàcils d’estilitzar. I el millor és que molts talls estan dissenyats per complaure tant els llisos com els arrissats.

En els últims anys, el tall pixie està de moda. Bàsicament un bob molt curt, especialment al clatell. Un tall molt apreciat per les dones grans però també per les més joves que volien ser atrevides amb els seus cabells, i descobrir el seu rostre.

Per a l’estiu, el tall pixie es converteix en «cropped». Aquest és el tall de cabells antiedat que ja està de moda. Un tall curt però més esfilagarsat. Segons els experts del sector, aquesta versió es va crear inspirant-se en dos talls molt de moda: el mullet i el shag. Bàsicament, té un aspecte més cònic i allargat que el bob curt. Generalment, amb aquest tall, els cabells es giren i es pentinen cap endavant, emmarcant tota la cara. El clatell també està cobert pels cabells (tot i que lleugerament). La cua davantera realça els pòmuls i defineix el rostre, aixecant òpticament els volums del front. Un estil de cabells que prefereix l’assecatge natural (ideal per als dies de platja), en lloc de pentinar-se repetidament amb un raspall d’assecador.