El Petit Mirall porta 30 anys acumulant experiència en el sector de la moda infantil oferint les col·leccions més destacades i exclusives tant en vestits per a cerimònies, comunions i nadons per a nens i nenes. Situada en el cèntric carrer Santa Clara de Girona, treballa amb les millors firmes del mercat espanyol i europeu i això li permet oferir la millor relació qualitat-preu i tot un ventall de peces on triar, d’un estil més clàssic fins a la moda més actual.

La seva filosofia es resumeix en punt clau. «És fer sentir als més petits protagonistes en un dia molt important per a ells». Entre les firmes que ofereix hi ha noms de tan prestigi com Magnifica Lulú, Amanya Fashions for Kids, Armani, Barcarola, Paz Rodríguez, Mebi, Solocosobelle, Birba Trybeyond, Jott, Elsy i Laranjinha. Tot està preparat perque la clientela pugui escollir el millor vestit per a comunions, batejos, llistes de naixement i roba casual per a nens i nenes de 0 a 14 anys.

El Petit Mirall t’ofereix també consells i assessorament sobre les noves tendències i les novetats més importants del mercat. La idea és que els infants vagin còmodes i elegants sense renunciar en cap moment a la qualitat i l’originalitat i, sempre, amb les millors marques.

Pròximament, ja es podrà veure a la botiga la nova col·lecció de comunió 2023 d’Amaya. Com sempre amb la voluntat i el desig que no s’hagi de renunciar a la moda, al disseny i a la millor qualitat i, per aquest motiu, es busquen els millors preus per a totes les butxaques.