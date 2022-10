Si vols començar a córrer per a posar-te en forma, segueix aquests consells per a evitar lesions:

Tria les sabatilles apropiades. Visita a un especialista en calçat i prova’n varis depenent del teu estil de córrer, fins i tot pots necessitar plantilles.

Avalua correctament la teva condició física. La condició física es mesura en força, flexibilitat i capacitat cardiovascular. Aquests tres aspectes definiran el teu rendiment i t’adreçaran cap a metes d’entrenament realistes. Acudeix a un entrenador professional per a aquest fi. Aquest és un aspecte en els que insisteixen també molts metges. Tothom ha de practicar exercici físic d’acord amb la seva condició.

Diversifica l’entrenament. Les lesions per sobre ús d’algun múscul es donen quan l’entrenament solament consisteix en carreres. Cal diversificar la rutina d’exercici per a descansar els grups de músculs. D’aquesta manera fas que tot el teu cos estigui fort i és menys probable que et lesionis.

Estirament. Sense dubte és la forma més segura d’evitar lesions. Estirar-se abans i després d’entrenar ajudarà que el múscul no arrenqui de cop, perquè és així com ocorren les lesions.

Compte amb els genolls. Si pateixes molt dels genolls, hi ha alguns exercicis que pots fer per a alleujar-lo. Deixa’t guiar per un especialista. A més, si et donen enrampades quan corres, realitzar estiraments dinàmics per a escalfar els músculs abans de fer exercici, pren aigua, i fes estiraments dels músculs en acabar i abans de ficar-te al llit.