No és un simple te verd en pols, sinó un veritable elixir de benestar. Ric en antioxidants, aquest particular te oriental té propietats depuratives, desintoxicants i deshabituants. Pot estimular el metabolisme i retardar l'envelliment cel·lular. La clorofil·la continguda en la pols regenera les cèl·lules i contraresta els radicals lliures.

A diferència d'altres varietats de te, el matxa no conté massa cafeïna, per la qual cosa el seu efecte estimulant és molt suau. Es troba en pols i no en fulles seques, com els tes ordinaris, i es conrea en zones protegides del sol. Les fulles d'aquestes plantes són riques en minerals i vitamines i es cullen a mà per a després moldre-les en pols.

Per a ser transformades en pols, les fulles d'aquest te passen per diversos processos. Primer es couen al vapor perquè no s'oxidin i mantinguin intactes les seves propietats, en acabat s'assequen i es molen en molins de pedra. L'elaboració d'aquest te és molt antiga i aquesta tradició es continua mantenint en l'actualitat. Hi ha dues varietats de te matxa.

El te matxa és molt valuós i té un preu més elevat que altres varietats. Beure una tassa al dia només pot fer-li bé al nostre cos. És ric en vitamines del grup B, betacarotens, minerals i polifenols, i també és drenant i desintoxicant.

Entre els seus beneficis, protegeix el fetge, regula la funció digestiva, millora la concentració, depura, reforça el sistema immunitari i controla el sucre i el colesterol en sang. L'aigua en la qual es bull la pols ha d'estar a 80°, per a gaudir-lo al màxim. Es beu a xarrups, lentament, i no ha d'afegir-se cap edulcorant.

També és excel·lent en la cuina, per a la preparació d'unes certes receptes. Per exemple, pots afegir-la a la llet calenta per a aromatitzar-la, o pots fer farinetes de civada amb ella, o pots utilitzar-la per a fer gelats o deliciosos pastissos salats, però també és bona barrejada en sopes. En definitiva, amb una ingesta diària es guanya en salut.

Aquest te el pots trobar en els supermercats Mercadona.